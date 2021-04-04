Россия запретила въезд главе ФБР и генпрокурору США

Санкционный список, по словам российских дипломатов, решили составить из-за "беспрецедентного характера отношений" между странами.
Министерство иностранных дел РФ опубликовало список действующих и бывших американских чиновников, которым запретили въезд на территорию страны. В список вошли:
- генеральный прокурор Меррик Гарланд;
- директор ФБР Кристофер Рэй;
- директор Федерального бюро тюрем Майкл Карвахаль;
- советник президента США по внутренней политике, бывшая постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс;
- директор Национальной разведки Эврил Хейнс;
- министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.
В санкционный список также вошли два отставника: Джон Болтон, бывший помощник президента США по национальной безопасности, и Роберт Вулси, бывший директор ЦРУ.
Эти запреты введены в качестве ответной меры на новые санкции Вашингтона в отношении Москвы.
"Принимая во внимание беспрецедентный характер спровоцированных Вашингтоном осложнений в российско-американских отношениях, принято решение отойти от обычной практики не "подсвечивать" публично предпринимаемые российской стороной контрмеры", – прокомментировали введение санкций в МИД РФ.