 

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021 (Документ)

События Сегодня, 08:340
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021 - 1 936 228 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 14 984 новых случаев в сутки.

Умерло 39 536 человек.

Выздоровело - 1 475 556.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
13044 человека привито против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 в Украине.
445 861 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 2021
Вчера, 08:25
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 4 апреля 2021
4-апр-2021, 09:41
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 12 апреля 2021
12-апр-2021, 08:29
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 2021
15-апр-2021, 08:33
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 марта 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 29 марта 2021
29-мар-2021, 08:39

Последние новости

08:34
События
Документ
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021
Вчера, 2021-04-16
22:46
События
Россия запретила въезд главе ФБР и генпрокурору США
22:45
События
Макрон после встречи с Зеленским заговорил на украинском языке (фото)
22:43
Политика
Зеленский и Макрон обсудили вступление Украины в НАТО
22:42
События
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины
22:41
События
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам
22:39
События
Более половины паспортов Кипра иностранцам были выданы незаконно
22:29
События
Через десять дней в Италии ослабят карантин
21:59
События
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник
20:43
События
Данилов заявил что Иран намерено сбил самолет МАУ
19:46
События
Ученые заявили, что климатические изменения повлияют на вкус кофе
18:05
События
Гомофобная реклама против поджигателей травы появилась в Полтаве вслед за Днепропетровщиной
17:10
События
В правительстве хотят заставить заново оформлять субсидии 3 миллиона украинцев
17:09
События
Во Львове задержали пенсионера, который убил и расчленил женщину, а останки выбросил в парке
14:04
События
Зеленский рассказал, как запрашивал разговор с Путиным
14:01
Политика
В Раде Министру здравоохранения Степанову вручили похоронный букет
13:57
События
С 14 мая Греция открывается для въезда украинцев
11:46
Политика
12 санкций по "контрабандистам" и секретный план по Донбассу. Что значат новые решения СНБО
10:27
События
Полиция в Харькове накрыла подпольный арсенал для маленькой армии
10:25
События
В Запорожской области группу смерти создала и возглавила старшеклассница

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 20215216
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20213068
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"853
Минздрав обновил список "красных" зон848
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины828
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник621
Путин устроил серьезную чистку среди командования Росгвардии370

Досуг

Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
Вчера, 14:55126
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16171
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
15-апр-2021, 17:36179
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
15-апр-2021, 16:11164
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов.
15-апр-2021, 15:38174
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Репетитор английского онлайн: 5 преимуществ
Изучение иностранного языка, в частности английского, в любом случае дело ответственное, требующее тщательного и серьезного подхода. Но не всегда хватает времени на посещения уроков в языковых школах, но это не значит, что на желании овладеть языком можно поставить крест.
14-апр-2021, 17:41227

События

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021 Документ
17 апреля (по состоянию на 9:00) в Украине  1 936 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 39 536 летальных, 1 475 556 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:346
Россия запретила въезд главе ФБР и генпрокурору США
Россия запретила въезд главе ФБР и генпрокурору США
Санкционный список, по словам российских дипломатов, решили составить из-за "беспрецедентного характера отношений" между странами.
Вчера, 22:4683
Макрон после встречи с Зеленским заговорил на украинском языке (фото)
Макрон после встречи с Зеленским заговорил на украинском языке (фото)
Президент Франции заявил, что они совместно с Украиной и Германией продолжают мобилизировать усилия для поиска решения ситуации на Донбассе.
Вчера, 22:45119
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины
Центр общественного здоровья Минздрава опубликовал карту эпидемиологической опасности в Украине от 16 апреля.
Вчера, 22:42828
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам
О главных методах профилактики заражения ВИЧ в МОЗ рассказали украинцам
В пятницу, 16 апреля, представители Минздрава напомнили украинцам каким образом передается вирус иммунодефицита человека и о главных методах профилактики СПИД.
Вчера, 22:4186
Более половины паспортов Кипра иностранцам были выданы незаконно
Более половины паспортов Кипра иностранцам были выданы незаконно
Более половины всех гражданств Кипра были выданы незаконно или с нарушениями. 
Вчера, 22:3989
7 Днів