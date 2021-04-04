Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 17 апреля 2021 - 1 936 228 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 14 984 новых случаев в сутки.
Умерло 39 536 человек.
Выздоровело - 1 475 556.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.
13044 человека привито против COVID-19 за сутки 16 апреля 2021 в Украине.
445 861 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 445 859 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 1112 случаев / 1764 прививки;
Винницкая область - 344 случая / 286 прививок;
Волынская область - 342 случая / 584 прививки;
Днепропетровская область - 1169 случаев / 450 прививок;
Донецкая область - 741 случай / 500 прививок;
Житомирская область - 439 случаев / 921 прививки;
Закарпатская - 187 случаев / 554 прививки;
Запорожская область - 666 случаев / 420 прививок;
Ивано-Франковская область - 147 случаев / 627 прививок;
Киевская область - 965 случаев / 150 прививок;
Кировоградская область - 214 случаев / 86 прививок;
Луганская область - 248 случаев / 320 прививок;
Львовская область - 793 случая / 2689 прививок;
Николаевская область - 432 случая / 141 прививки;
Одесская область - 1097 случаев / 571 прививки;
Полтавская область - 745 случаев / 293 прививки;
Ровенская область - 518 случаев / 427 прививок;
Сумская область - 586 случаев / 163 прививки;
Тернопольская область - 378 случаев / 408 прививок;
Харьковская область - 1386 случаев / 217 прививок;
Херсонская область - 294 случая / 146 прививок;
Хмельницкая область - 644 случая / 440 прививок;
Черкасская область - 695 случаев / 134 прививки;
Черновицкая область - 248 случаев / 450 прививок;
Черниговская область - 594 случая / 303 прививки.