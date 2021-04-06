Прививать публичных людей остаточными дозами вакцин от коронавируса запретил Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что отменил возможность публичным людям прививаться от коронавируса оставшимися дозами вакцины.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 16 апреля.

"Я только что, когда ехал на эфир, подписал приказ. Мы внесли изменения. Мы убрали всех публичных лиц относительно остаточных доз. Теперь не будет этих остаточных доз, которыми могут вакцинироваться, в том числе, публичные люди", - сказал Степанов.

Он добавил, что теперь прививаться могут исключительно граждане, которых правительство определило в приоритетные группы по иммунизации на первом и втором этапах вакцинации.