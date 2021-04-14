Глава Подольского района Киева Виктор Смирнов умер от коронавируса

Вечером в пятницу, 16 апреля, от коронавируса скончался председатель Подольского района Киева Виктор Смирнов. Летом ему исполнилось бы 56 лет.

Об этом сообщил в Фейсбуке мэр столицы Виталий Кличко.

По словам городского главы, врачи боролись за жизнь чиновника более трех недель. Но осложнения болезни были слишком тяжелые.

Кличко рассказал, что в Подольской райгосадминистрации Смирнов работал семь лет, а последние три года возглавлял ее.

"Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будут помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был... Светлая память Виктору Владимировичу", - написал Кличко.