На поддержку вооруженных сил союзников в случае обострения с Россией ВСУ не рассчитывают

Командующий операцией объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в военном планировании в случае обострения с Россией украинская армия не рассчитывает на поддержку военных подразделений иностранных государств.

Об этом Наев сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в ночь на 17 апреля.

"Все наши планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников. В случае обострения мы рассчитываем на увеличение материально-технической помощи от союзников. Но сил ВСУ совершенно достаточно для выполнения задач", - сказал Наев.