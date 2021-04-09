Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) Главного управления МВД возбудило административное дело против рэпера Моргенштерна из-за пропаганды наркотиков в его клипах. Речь идет о треках "Розовое вино-2" и Family.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"УНК ГУ МВД России по Москве возбуждено в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств). Поводом для привлечения артиста к административной ответственности послужило заявление бывшего депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца "Розовое вино-2" и Family", - рассказал собеседник агентства.

Таким образом, рэперу грозит административный штраф до 1 млн рублей.