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События Сегодня, 14:1241
Как будет работать новый закон о коллекторах и остановит ли он террор кредиторов

Украинцев обещают защитить от коллекторов, которые в последнее время буквально выкручивают людям руки - звонят по ночам, угрожают, терроризируют не только самих должников, но и их семьи и даже друзей и знакомых.

На днях президент Владимир Зеленский подписал закон о коллекторской деятельности, который в марте утвердил парламент. С 14 апреля это закон уже действует.

В нем прописан ряд мер, которые, на первый взгляд, должны упорядочить рынок коллекторских услуг. Коллекторские компании внесут в реестр, регулировать их работу будет Нацбанк, а за нарушения, в число которых в том числе, входит террор должников, могут и лицензию забрать, не говоря уже о штрафах.

Впрочем, юристы говорят, что на практике ничего не поменяется.

"Дело в том, что запретили то, что и раньше было запрещено. И до этого нельзя было звонить людям по ночам и ругаться матом, требуя вернуть долги. Да и доказать сам факт такого нарушения и причастности к этому конкретной коллекторской компании не так -то просто. Так что по факту изменение только в том, что добавили полномочия Нацбанку. Ни для банков, которые заинтересованы вернуть проблемные кредиты, ни для заемщиков практически ничего не поменяется", — говорит нам юрист банковской сферы Александр Ярецкий.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отмечает, что нововведения все же будут, но они, скорее, для коллекторов, чем для должников.

"Фактически коллекторов выводят из-под действия статей Уголовного кодекса, по которым ранее против них реально было возбуждать уголовные дела. То есть, по-сути, это узаконивание коллекторского беспредела", — говорит Кравец.

"Страна" разбиралась, как из украинцев будут по-новому выбивать долги.

Коллекторский террор

Законопроект о коллекторах № 4241 зарегистрировали в Раде осенью прошлого года группа "слуг", в том числе, Ольга Василевская-Смаглюк, глава профильного комитета Данил Гетманцев, Александр Ковальчук, Алена Шкурум и другие. Анонсировалась главная цель - защитить украинцев от произвола коллекторов.

"Коллекторская деятельность нередко граничит с нарушением законодательства, включая уголовные деяния. Коллекторы часть применяют психологическое давление на должников и членов их семей, идя при этом на жестокие, а иногда и противоправные методы. Это попрание чести и вторжение в частную жизнь лица и нарушение прав и свобод человека, которые защищаются Конституцией и законами Украины", - так вкратце в пояснительной записке дали срез по украинскому рынку коллекторских услуг.

Более полную "картинку" несложно получить, просмотрев профильные чаты и соцсети. Люди массово жалуются на коллекторский террор. Причем, что показательно, если ранее коллекторы звонили в основном самим должникам, требуя погасить просроченные кредиты, то в последнее время схемы поменялись. Нередко коллекторы терроризируют практически посторонних людей, которые зачастую знают должника поверхностно и даже не входят в круг его друзей.

"К примеру, был случай, когда грузчик набрался кредитов, а коллекторы терроризировали и требовали погасить долги у директора компании", — говорит Кравец.

Дело в том, что, оформляя кредит (в частности, потребительский), заемщик по требованию кредитора должен указать несколько так называемых поручителей, то есть, людей, которые в случае чего помогут платить.

По закону потенциальные поручители должны определиться - готовы они "подписаться" за заемщика или нет. Или, как минимум знать о том, что они "поручители" и дать "добро" на использование свои персональных данных.

Но на практике эти требования часто нарушаются. "Заемщик просто называет несколько фамилий из телефонной книжки и дает координаты этих людей. И впоследствие они оказываются под прицелом коллекторов, особенно, если те понимают, что с самого должника ничего не возьмешь, денег у него нет", — говорит Кравец.

Всего в Украине работает порядка 200 коллекторских компаний. Часть из них - так называемые "белые", то есть, работают более-менее в рамках закона. А часть - "черные" коллектора, которые не гнушаются ничем, чтобы выбить долги, вплоть до физического насилия. Но зачастую "белые" работают в паре с "черными" - лишь бы получить деньги.

"Эффективность работы коллекторов измеряется тем, сколько денег по проблемным кредитам они в итоге смогут получить. Собственно, для этого их и нанимают банки. Последним также важно, чтобы за минимальное время были возвращены максимальные суммы", — говорит Ярецкий.

Этическое выбивание долгов и штрафы по 100 тысяч

В новом законе есть несколько важных пунктов.

  1. Рынок коллекторских услуг структурируется. Всех коллекторов внесут в единый реестр, а Нацбанк будет следить за выполнением ими лицензионных условий.
  2. Коллекторам и банкам прописали правила работы. В частности, они должны будут придерживаться этических норм при общении с должниками, информировать людей о подключении коллекторов к взысканию по  их кредиту или же о передаче проблемного кредита в другую коллекторскую компанию.
  3. Банки могут заключать договора только с коллекторскими компаниями, которые есть в реестре, а также должны уведомлять о таких договорах Нацбанк. Банки обязали контролировать коллекторов и методы выбивания долгов.
  4. В случае исключения коллекторской компании из реестра (а это может произойти вследствие нарушений ею правил работы) банк обязан в одностороннем порядка разорвать договор. Также договор аннулируется, если было зафиксировано нарушение коллекторской компанией этических правил (критическими считаются уже два факта в год)
  5. В законе прописано, как коллекторы смогут выбивать долги. Это могут быть телефонные переговоры в самим должником или его представителем  (ясное дело - строго этические), почтовая переписка, в том числе, автоматические рассылки,  уведомления по месту проживания или работы. "То есть, два важных нюанса - коллекторы получили законное право общаться с родственниками должника (которые в законе фигурируют как его представители) и с работодателем, хотя до этого таких полномочий, прописанных законодательно, у них не было", — говорит Кравец,
  6. Как указано в заключительных положениях к закону, он не распространяется на уже существующие договоры, а только на те, которые будут заключены после вступления закона в силу. "То есть, по массе существующих должников беспредел будет продолжаться", — отмечает Кравец.
  7. За нарушения правил общения с должниками коллекторам светят немалые штрафы, которых ранее не было. К примеру, нарушения норм этического поведения - это штраф от 3 тысяч до 6 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51- 102 тысячи гривен). Такой же штраф - за несоблюдение требований к оформлению договора о потребительском кредите. Банки также заплатят до 102 тысяч гривен, если решатся привлечь к выбиванию долгов компанию, которой нет в реестре коллекторских компаний. Эти штрафы в десять раз выше существующих. На сегодня предусмотрен штраф в 300-600 необлагаемых минимумов, да и то лишь в одном случае - если кредитор не сообщит заемщику о привлечении к делу коллекторов

"Вывели коллекторов из-под Уголовного кодекса"

Впрочем, юристы не возлагают особых надежд на новый закон. "Все останется как есть. Главная сложность в том, что доказать, что вас терроризирует по телефону именно коллектор, крайне сложно. А нет доказанного факта, нет и наказания", - говорит Ярецкий.

По словам Ростислава Кравца, новый закон, наоборот, даже усиливает позиции коллекторов.

"В Уголовном кодексе есть несколько статей, под которые реально подвести коллекторов. Это, к примеру, вымогательство и принуждение к выполнению гражданско-правовых договоров. Но новым законом работа коллекторов "декриминализируется". И это существенно усложняет процесс привлечения их к отвественности. Скажем, если дело расследуется в рамках уголовного производства, правоохранители могут проводить оперативные мероприятия, скажем, давать запросы операторам связи, отслеживать номера телефонов и IP-адреса «черных» коллекторов и т.д. По новому закону весь контроль переводится на Нацбанк. Что может НБУ? Написать коллекторам гневное письмо?", — говорит Кравец.

Он считает, что главной целью инициаторов закона было как раз выведения коллекторов из-под зоны влияния правоохранительных органов. "Банковское лобби в парламенте крайне заинтересовано, чтобы правоохранители не мешали коллекторам работать. Там рынок с сумасшедшими доходами - по 1000-2000% годовых, никто не намерен сбавлять темп выколачивания долгов", — добавил Кравец,

По его словам, если бы власти хотели действительно защитить украинцев от "коллекторского террора", нужно было просто вернуть старую редакцию закона о защите прав потребителей. "При Гонтаревой, когда активно начало развиваться потребительское кредитование, из закона убрали пункт, запрещавший кредитору вести агрессивную политику по выбиванию долгов, в частности, терроризировать заемщика по телефону", - отмечает Кравец.

По словам Ярецкого, банковский бизнес ищет максимально быстрый и недорогой способ решения вопросов по проблемным кредитам. "При этом такой инструмент, как решение вопроса через суд, у банкиров фактически забрали. Ранее такие дела рассматривали третейские суды, но позже их отстранили. Судебных решений можно ждать годами, хотя, на первый взгляд, дела о кредитной задолженности очень простые - есть кредит, и есть факт долга - что тут долго доказывать. Если бы банкам дали любой другой инструмент для решения вопроса проблемных кредитов, о коллекторах, тем более, "черных" никто бы и не думал. Но в сегодняшней ситуации, скорее всего, все останется как есть. Даже если кредитор заключит договор с "белой" и очень хорошей коллекторской компанией, той ничего не мешает работать еще и с "черными" коллекторами, у которых свои методы", - подытожил Ярецкий.

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Теги: news, новости, Украина, Коллекторы, 7dniv, 7dnivinfo  
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