Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине

Смерть мужчины зарегистрирована как "неблагоприятное событие после иммунизации", так как летальный случай произошел в течение 30 дней после вакцинации.

Во Львовской области умер 63-летний мужчина, который накануне получил прививку вакциной Covishield.

Об этом сообщил в соцсети Facebook председатель Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

"16 апреля умер мужчина 63 лет. 15 апреля мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covishield. Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19", – проинформировал Козицкий.

По словам чиновника, данный случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента здравоохранения Львовской Облгосадминистрации.