Вакцинировать от Covid-19 начали Украинских правоохранителей

В субботу, 17 апреля, сотрудников органов министерства внутренних дел начали вакцинировать от коронавируса.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба ведомства.

"Сегодня мы начали вакцинацию сотрудников системы органов МВД от Covid-19. Первыми вакцинируем работников, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения НГУ в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции. Далее вакцинируем всех сотрудников системы МВД: Нацполицию, ГСЧС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертный службу, сотрудников МВД. Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи наших работников. Всего с семьями планируем охватить около 800 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также Аваков сообщил, что вакцинация работников системы МВД будет осуществляться на добровольной основе препаратом CoronaVac, разработанном китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Кроме того, министр заявил, что сам обязательно сделает прививку и призвал всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, "потому что это единственный путь к преодолению пандемии".

В свою очередь начальник киевской полиции Андрей Крищенко вместе с коллегами уже сделали прививки от коронавируса препаратом CoronaVac.