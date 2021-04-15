Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Франции (Елисейского дворца) в субботу, 17 апреля.
"Президент республики (Макрон - Ред.) скоро проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Макрона по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.
Возможная дата переговоров и информация о месте встречи с президентом России в заявлении Елисейского дворца не уточняется.