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Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает пресс-служба администрации президента Франции (Елисейского дворца) в субботу, 17 апреля.

"Президент республики (Макрон - Ред.) скоро проведет переговоры с президентом Путиным", - говорится в опубликованном сообщении пресс-службы Макрона по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже.

Возможная дата переговоров и информация о месте встречи с президентом России в заявлении Елисейского дворца не уточняется.

 

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