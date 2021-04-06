 

Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса

События Сегодня, 18:5039
Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса

Министерство обороны Канады приостанавливает миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса, которую зафиксировали среди ее персонала.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

На данный момент число заразившихся не раскрывается. Известно, что все они находятся на карантине, а предшествовала инциденту якобы церемония смены командного состава миссии.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне Львовской области. Всего в состав миссии входит около 200 военных.

Напомним, канадский политик, член Либеральной партии, представитель от Квебека (муниципалитет Понтиак - Ред.) Уильям Амос во время рабочей аудиоконференции в приложении Zoom случайно включил камеру и предстал перед коллегами без одежды.

До этого "Страна" рассказывала, что власти Канады порекомендовали авиакомпаниям страны соблюдать большую осторожность при полетах над Украиной в связи с повышением там военной активности.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Канада, военные, инструктора, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Eкраинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО
Eкраинских военных отправят в Ирак на помощь НАТО
6-апр-2021, 20:57
Россию в дестабилизации Украины и срыве перемирия обвинил Госдеп США
Россию в дестабилизации Украины и срыве перемирия обвинил Госдеп США
1-апр-2021, 22:53
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
Когда появляются тромбы после укола AstraZeneca выяснила Канада
30-мар-2021, 08:59
Новые смерти от коронавируса зафиксированы в ВСУ
Новые смерти от коронавируса зафиксированы в ВСУ
27-мар-2021, 17:24
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
Санкции против девяти российских топ-чиновников ввела Канада
24-мар-2021, 20:43

Последние новости

18:50
События
Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса
18:46
Спорт
Звуки ремонта помешали поединку Элины Свитолиной против японки, пришлось вызывать полицию
18:33
Политика
Как Петру Порошенко могут запретить участвовать в выборах президента
17:54
События
Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин
17:47
События
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
17:45
События
Вакцинировать от Covid-19 начали Украинских правоохранителей
15:30
События
Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине
14:12
События
Как будет работать новый закон о коллекторах и остановит ли он террор кредиторов
13:06
События
Храм на родине Михаила Круга украсили фресками с чертями, держащими в руках смартфоны и ноутбуки Apple
13:01
События
Против рэпера Моргенштерна возбудили дело за пропаганду наркотиков в клипах
12:56
Политика
Ответ на задержание консула в России готовит Украина
12:32
События
Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский
10:13
События
На поддержку вооруженных сил союзников в случае обострения с Россией ВСУ не рассчитывают
10:11
События
Глава Подольского района Киева Виктор Смирнов умер от коронавируса
10:09
События
В России опровергают, что планируют закрыть для иностранных кораблей Керченский пролив
10:07
События
43-летнюю женщину, которая продавала кокаин на Печерске поймали в Киеве
09:58
События
Ограничением Россией доступа к Керченскому проливу обеспокоились в НАТО
09:41
События
Местные власти не создавать вооруженные формирования и не сеять панику призвал Хомчак
09:13
События
Год тюрьмы местному жителю дали в Киеве за домашнее насилие над женой
09:06
События
Прививать публичных людей остаточными дозами вакцин от коронавируса запретил Степанов

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 апреля 20215274
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20214333
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20213280
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины2028
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник1817
Катера ФСБ в провокациях в Азовском море обвинили Украинские ВМС1019
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"915

Досуг

Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
Сегодня, 08:5794
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
Вчера, 14:55176
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16206
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
15-апр-2021, 17:36217
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
15-апр-2021, 16:11190
Как происходит увеличение груди
Как происходит увеличение груди
Увеличение груди занимает почти 1 место среди наиболее часто выполняемых косметических операций у женщин. Процедура относится к сфере пластической реконструктивной хирургии и гинекологии. Доктора занимаются восстановлением женской груди с 1890-х годов.
15-апр-2021, 15:38202

События

Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса
Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса
Министерство обороны Канады приостанавливает миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса, которую зафиксировали среди ее персонала.
Сегодня, 18:5040
Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин
Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен в ближайшее время провести переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Сегодня, 17:5449
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие "одного из принципиальных решений" за четверть века своего пребывания на посту президентства.
Сегодня, 17:4752
Вакцинировать от Covid-19 начали Украинских правоохранителей
Вакцинировать от Covid-19 начали Украинских правоохранителей
В субботу, 17 апреля, сотрудников органов министерства внутренних дел начали вакцинировать от коронавируса. 
Сегодня, 17:4544
Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине
Еще один летальный случай после вакцинации AstraZeneca зафиксирован в Украине
Смерть мужчины зарегистрирована как "неблагоприятное событие после иммунизации", так как летальный случай произошел в течение 30 дней после вакцинации.
Сегодня, 15:3079
Как будет работать новый закон о коллекторах и остановит ли он террор кредиторов
Как будет работать новый закон о коллекторах и остановит ли он террор кредиторов
Украинцев обещают защитить от коллекторов, которые в последнее время буквально выкручивают людям руки - звонят по ночам, угрожают, терроризируют не только самих должников, но и их семьи и даже друзей и знакомых.
Сегодня, 14:1258
7 Днів