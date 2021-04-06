Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса

Министерство обороны Канады приостанавливает миссию военных инструкторов в Украине из-за вспышки коронавируса, которую зафиксировали среди ее персонала.

Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на свои источники.

На данный момент число заразившихся не раскрывается. Известно, что все они находятся на карантине, а предшествовала инциденту якобы церемония смены командного состава миссии.

Вооруженные силы Канады с 2015 года в рамках операции Unifier проводят обучение солдат и офицеров украинской армии на Яворовском полигоне Львовской области. Всего в состав миссии входит около 200 военных.

Напомним, канадский политик, член Либеральной партии, представитель от Квебека (муниципалитет Понтиак - Ред.) Уильям Амос во время рабочей аудиоконференции в приложении Zoom случайно включил камеру и предстал перед коллегами без одежды.

До этого "Страна" рассказывала, что власти Канады порекомендовали авиакомпаниям страны соблюдать большую осторожность при полетах над Украиной в связи с повышением там военной активности.