Полиция выписала штраф киевскому мотоциклисту, который натянул трусы на номер своего байка

В Киеве патрульные полицейские заметили мотоцикл, номерные знаки которого были прикрыты женским нижним бельем.

Теперь водителю придется заплатить 850 гривен штрафа.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на улице Елены Телиги. Табличку с номерным знака у мотоцикла прикрывали женские трусики. При этом ка кони там оказались водитель объяснить не смогу, предположив, что "надуло ветром".

"Избежать ответственности не удалось, патрульные вынесли на водителя постановление по ч. 6 ст. 121 (Управление водителем транспортным средством с номерным знаком, который не принадлежит этому средству или не отвечает требованиям стандартов) . Сейчас санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа 850 гривен", - говорится в сообщении.