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События Сегодня, 20:2481
Старшего дипломата посольства России в Киеве высылает Украина

В МИД Украины заявили, что старший дипломат из посольства России в Киеве должен покинуть территорию страны в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Соответствующее решение было приняло после того, как МИД России рекомендовал консулу Украины в Петербурге покинуть страну в течение 72 часов в связи с его задержанием сотрудниками ФСБ.

"На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России. Выражаем решительный протест относительно неправомерного задержания 16 апреля сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге и предоставления ему предписания покинуть территорию РФ до 21 апреля. Полностью исключаем выдвинутые консульскому сотруднику обвинения", - говорится в заявлении ведомства.

По словам украинских дипломатов, такие действия российской власти "грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года и Венскую конвенцию о консульских отношениях 1963 г" и "еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной".

"В ответ на указанную провокацию старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля", - резюмировал украинский МИД.

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