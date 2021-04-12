"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда на Пасху и майские праздники

В "Укрзализныце" запустят дополнительные поезда на время Пасхи и майских праздников.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Решение о введении дополнительных поездов принято в связи с повышенным спросом среди пассажиров на майские праздники.

"Укрзализныця" ставит приоритетом безопасность пассажиров, поэтому на наиболее популярные направления добавляет рейсы заранее. Это обеспечит более равномерное распределение пассажиропотока, чтобы в поездах было возможно сохранять социальную дистанцию ​​и пассажиры на вокзалах были разграничены во времени и меньше пересекались", - отметили в УЗ.

Так, на майские праздники будут курсировать следующие поезда:

№29 / 30 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 29, 30 апреля и 2, 3, 7, 8, 9 мая. Из Ужгорода - 30 апреля и 1, 3, 4, 8, 9, 10 мая;

№124 / 123 Киев - Константиновка. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 10 мая. С Константиновки - 1, 4, 8, 11 мая;

№138 / 137 Хмельницкий - Лисичанск. Из Хмельницкого отправляется 30 апреля, 2 и 8 мая. С Лисичанска - 1, 3 и 9 мая;

№209 / 210 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 30 апреля и 2 мая. Из Одессы - 1 и 3 мая;

№239 / 240 - 207/208 Киев - Ужгород. Из Киева отправляется 30 апреля, 3, 7 и 9 мая. Из Ужгорода - 1, 4, 8, 10 мая;

№242 / 241 - 210/212 Харьков - Одесса. Из Харькова отправляется 7 мая. Из Одессы - 9 мая;

№211 / 212 Харьков - Львов. Из Харькова отправляется 30 апреля и 3, 7, 9 мая, а из Львова - 1, 4, 8, 10 мая;

№232 / 231 Запорожье - Ивано-Франковск. З Запорожье отправляется 30 апреля и 8 мая, из Ивано-Франковска - 1 и 9 мая;

№243 / 244 Киев - Рахов. Из Киева отправляется 29 апреля 3, 7 и 9 мая, с Рахова - 30 апреля, 4, 8 и 10 мая;

№254 / 253 Киев - Мариуполь. Из Киева отправляется 30 апреля и 3, 9 мая, из Мариуполя - 1, 4 и 10 мая;

№251 / 252 Харьков - Николаев. Из Харькова отправляется 29 апреля и 9 мая. Из Николаева - 30 апреля и 10 мая;

№298 / 297 Николаев - Киев. Из Николаева отправляется 29 апреля, 4, 6, 10 мая. Из Киева - 30 апреля, 5, 7, 11 мая;

№745 / 746 "Бойковский экспресс" Киев - Славское. Рейсы 1 и 4 мая туда и обратно;

№774 / 773 Киев - Шостка. Из Киева и Шостки отправляется 4, 10 мая;

№779 / 780 Сумы - Винница. Из Сум и Винницы отправляется 30 апреля, 4, 7 и 10 мая;

№781 / 782 Черкассы - Киев. Из Черкасс и Киева отправляется 4, 10 мая;

Продажа билетов на указанные рейсы уже открыта.