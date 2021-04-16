Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 2021

В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые

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