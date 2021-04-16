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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 18 апреля 2021 - 1 946 510 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 10 282 новых случаев в сутки.

Умерло 39 786 человек.

Выздоровело - 1 482 079.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Киевской (597), Одесской (595) и Черниговской (587) областях.
3333 человека привито против COVID-19 за сутки 17 апреля 2021 в Украине.
449 194 человека привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 449 192 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 480 случаев / 186 прививок;
Винницкая область - 177 случаев / 45 прививок;
Волынская область - 197 случаев / 133 прививки;
Днепропетровская область - 1114 случаев / 284 прививки;
Донецкая область - 511 случаев / 620 прививок;
Житомирская область - 379 случаев / 36 прививок;
Закарпатская - 106 случаев / 24 прививки;
Запорожская область - 151 случай / 56 прививок;
Ивано-Франковская область - 100 случаев / 94 прививки;
Киевская область - 597 случаев / 223 прививки;
Кировоградская область - 219 случаев / 29 прививок;
Луганская область - 65 случаев / 50 прививок;
Львовская область - 461 случай / 401 прививки;
Николаевская область - 468 случаев / 48 прививок;
Одесская область - 595 случаев / 381 прививки;
Полтавская область - 160 случаев / 76 прививок;
Ровенская область - 300 случаев / 78 прививок;
Сумская область - 540 случаев / 15 прививок;
Тернопольская область - 256 случаев / 58 прививок;
Харьковская область - 1590 случаев / 50 прививок;
Херсонская область - 215 случаев / 56 прививок;
Хмельницкая область - 540 случаев / 196 прививок;
Черкасская область - 300 случаев / 27 прививок;
Черновицкая область - 174 случая / 145 прививок;
Черниговская область - 587 случаев / 22 прививки.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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