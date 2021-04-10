На открытие McDonald's в Ивано-Франковске пришли толпы людей

В субботу, 18 апреля, в Ивано-Франковске, который недавно вышел из "красной" зоны карантина, открыли первый в городе ресторан быстрого питания "МакДональдз". Из-за большого количество желающий посетить кафе возникли очереди и пробки.

Об этом пишет местное издание "Галка".

Заведение расположено в районе торговых центров "Арсен" и "Эпицентр", официальное открытие "МакДональдз" состоялось в 15:00 дня. В связи с этим в городе начали возникать пробки.

"В районе "Эпицентра" – сильные пробки, водители жалуются, что по 30-40 минут, а то и больше, не могут уехать от торгового центра", – говорится в сообщении.

В компании "МакДональдз" уже отреагировали на сложившуюся ситуацию. Просят горожан отложить визит на другой день, чтобы избегать скоплений:

"Нам очень приятно, что жители города Ивано-Франковск так приветствуют открытие "МакДональдз" в городе и хотят посетить нас. И мы призываем запланировать ваш визит на следующий или любой другой день во избежание скопления", - говорится в заявлении.