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События Сегодня, 09:5031
Стоимость своей вакцины против COVID-19 для Евросоюза на 60% увеличит Pfizer

Американская компания Pfizer, чьи вакцины от коронавируса недавно впервые прибыли в Украину, увеличит цену будущих заказов на свой препарат, поступивших от Европейской комиссии.

Стоимость подскочит более чем на 60%.

Об этом сообщает британская деловая ежедневная газета CityAM со ссылкой на премьер-министра Болгарии Бокио Борисова.

Как заявил Борисов на прошлой неделе, американский фармацевтический гигант увеличит стоимость будущих заказов, продаваемых в ЕС, с 12 евро за дозу до 19,50 евро. Борисов добавил, что ЕС в настоящее время находится в процессе подписания заказа на 900 миллионов доз вакцины Pfizer по более высокой цене.

Финансовый директор Pfizer Фрэнк Д’Амелио ранее намекал, что компания резко повысит цены после того, как распространение вируса перейдет от фазы пандемии к региональным эпидемиям. Выступая на виртуальной конференции Barclays Global Healthcare в прошлом месяце, Д’Амелио сказал, что у Pfizer появится шанс воспользоваться возможностями с точки зрения "спроса и ценообразования" с восстановлением "нормальных рыночных условий".

Pfizer пообещал разделить затраты на производство вакцины и размер прибыли от ее продаж поровну с немецкой фирмой Biontech.

В прошлом месяце компания объявила, что в 2021 году рассчитывает получить 15 миллиардов долларов на продажах вакцин против коронавируса на основе текущих сделок.

ЕС подтвердил, что сейчас составляет контракты с разными компаниями, производящими вакцины, на резервирование 2 млрд доз на следующие два года.

Между тем Moderna заявила, что в будущем тоже увеличит цены на свои препараты для иммунизации от коронавируса. И инвесторы Astrazeneca предложили англо-шведской фирме поднять цену на свою вакцину после того, как она несколько обелила свою репутацию обещанием провести вакцинацию на некоммерческой основе.

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