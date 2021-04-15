Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС

В воскресенье, 18 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила шестой блок от энергосистемы Украины.

Его перевели на капитальный планово-предупредительный ремонт.

Об этом сообщает пресс-служба АЭС.

"18 апреля 2021 в 00 часов 01 минуту энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от энергосистемы и выведен в капитальный планово-предупредительный ремонт. В настоящее время в работе находятся три энергоблока Запорожской АЭС. Суммарная мощность генераторов составляет 2930 МВт. На энергоблоке №1 идут 86-е сутки планового среднего ремонта, на энергоблоке №3 - 34-е сутки планового среднего ремонта", - говорится в сообщении пресс-службы ЗАЭС.

На станции заверили, что показатели, характеризующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние, находятся в пределах нормы.

Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности. Ее шесть энергоблоков ВВЭР-1000 построены по проекту В-320. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой – в октябре 1995 года.