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События Сегодня, 09:5920
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?

В субботу, 17 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании членов группы, перед которыми, как он утверждает, стояла задача ликвидировать главу государства и похитить его детей.

Одновременно с аналогичным заявлением выступило ФСБ России, которая и провела задержания в Москве участников этой группы. При этом в российской спецслужбе дали информацию более широко, заявив, что речь шла не только об убийстве Лукашенко, но и подготовке государственного переворота в Беларуси на 9 мая.

"Страна" собрала все, что известно об этом на данный момент.

Что заявил Лукашенко?

Александр Лукашенко заявил, что покушение на него было организовано на уровне высшего политического руководства США, а задача эта была поставлена американским спецслужбам. 

По словам Лукашенко, заговорщики подготовили в Гомельской области специальный погреб, в котором планировалось удерживать детей президента республики.

"В планах захват ребенка одного, второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они провели, показали, как они это все планировали. Я молчал. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал…

Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей. Мы по каналам соответствующим предупредили и Россию, и других, чтобы были "в теме". Не дай бог - ответ будет жесточайшим. Мы их захватили в Москве. Из США прилетели. Фамилия его - какой-то Зенкович. Мы их отслеживали, наблюдали. Они побоялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли, уже в тайники спрятали. Они уехали в Москву.

И кто там еще? Наш был этот - Федута. Потом стали шире смотреть - Костусев (один из белорусских оппозиционеров, лидер Белорусского народного фронта - Ред.) появился там, в меньшей степени. Он в Москве не был, мы вышли на него здесь. И ряд других. Они уже сегодня видны, поэтому мы можем кое-какую информацию озвучить.

И мы их там в Москве взяли. Живые люди. Записали все. Аудио, видео. Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще не причастны к этому, не дай бог, не только к моим, к вашим, это будет страшная резня.

Но меня удивляет другое. Почему американцы себя так ведут? Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто дать согласия, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы. Только они", - заявил Лукашенко.

Что заявили в ФСБ?

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Москве имеющего двойное гражданство США и Беларуси Юрия Зенковича и беларуса Александра Федуту.

Они, по утверждению ФСБ, планировали государственный переворот на 9 мая в Минске и убийство президента республики Александра Лукашенко.

Причем переворот этот, как заявляют в российской спецслужбе, планировалось совершить при поддержке украинских националистов.

Зенкович и Федута (это известный белорусский оппозиционный политик) были задержаны после того, как провели в Москве личную встречу с оппозиционно настроенными генералами белорусской армии.

На встрече в кабинете одного из московских ресторанов заговорщики заявили, что для успешной реализации их плана необходимо физически устранить всю верхушку руководства Беларуси, включая Лукашенко. По данным ФСБ, заговорщики планировали захватить радио и телецентры для трансляции их обращения к народу, заблокировать в Минске лояльные действующей власти подразделения внутренних войск и ОМОНа.

Также группа готовила полное отключение энергосистемы страны для затруднения действий силовых и правоохранительных структур. Активную фазу должны были начать некие вооруженные формирования, находившиеся в убежищах.

Конечной целью переворота являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства Беларусью на "Комитет национального примирения".

Что говорится на прослушке разговоров?

Белорусский телеканал ОНТ обнародовал видео, на котором запечатлено обсуждение планов по перевороту с "белорусскими генералами".

"Задача №1 у нас, получается, - устранить самого главного (Александра Лукашенко - Ред.). Задача №2 - занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН. Задача №3 - занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска", - говорится в одном из диалогов.

Также на видео призывают поступить с Лукашенко также как с Анваром Садатом - египетским президентом, которого убили во время военного парада 1981 года.

Что означает заявления о перевороте?

Безусловно, пока трудно говорить о том, является ли идея переворота и убийства Лукашенко реальной инициативой белорусской оппозиции, либо речь идет о провоцировании ее представителей со стороны завербованных сотрудников спецслужб (например, в лице "белорусских генералов"). Как пример метода подобной провокации можно привести историю с обвинением Надежды Савченко в подготовке военного переворота в 2018 году. Тогда, по одной из версий, на этот разговор ее спровоцировали украинские военные, завербованные СБУ, которые затем и записали все обсуждение.

Но так или иначе история слишком громкая, чтоб остаться без последствий.

Прежде всего, наверняка, они будут касаться еще большего ужесточения отношения белорусский властей к оппозиции.

Кроме того, в заявлениях Лукашенко и ФСБ уже обозначены две знаковые темы. 

Первая: президент Беларуси с уверенностью говорит о причастности к покушению спецслужб США (ФСБ добавляет еще и про Польшу), а также высшего руководства Америки. 

Вторая: в заявлении ФСБ говорится о том, что к подготовке госпереворота причастны некие "украинские националисты". А это может еще более усилить напряжённость в отношениях между Беларусью и Украиной.

Впрочем, последствия могут быть и более масштабные.

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Теги: news, новости, Украина, Лукашенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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