 

Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу

События Сегодня, 10:120
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу

Мужчина приглашал детей поучаствовать в фотосессии и обещал платить по 100 гривен в час.

В Полтавской области правоохранители сообщили 31-летнему гражданину о подозрении в покушении на развращение малолетних. Подробности 17 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции региона.

Директор одной из школ Полтавы сообщила в районное управление о мужчине, который соблазняет маленьких мальчиков. По информации следствия, злоумышленник вручил 10-летнему ученику самодельную листовку с предложением о пикантной работе на один из порносайтов такого содержания:

"Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час". 

В записке также был номер, на который нужно было отправить СМС-сообщение. Школьник передал бумажку преподавателю, который поднял тревогу. 

Правоохранители провели расследование и вышли на след предполагаемого злоумышленника. Во время обысков по месту проживания у мужчины обнаружили похожие листовки, фотоаппарат и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения, за попытку совращения малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет. 

Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Полтава, педофил, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении
Патрульный в Киеве избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении
24-мар-2021, 18:27
Под Одессой задержали жестокого двойного убийцу
Под Одессой задержали жестокого двойного убийцу
15-апр-2021, 10:31
11-летняя девочка во Львове догнала и помогла задержать грабителя, который отобрал у нее телефон
11-летняя девочка во Львове догнала и помогла задержать грабителя, который отобрал у нее телефон
27-мар-2021, 09:54
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
Россияне в центре Киева ногами избили парня, который распивал слабоалкоголку со своей девушкой
5-апр-2021, 18:41
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
41-летний мужчина перепрыгнул турникет и избил полицейскую в киевском метро
2-апр-2021, 17:09

Последние новости

10:14
События
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
10:13
События
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
10:12
События
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
10:09
Политика
Варианты более жестких санкций США против России уже рассматривает Байден
09:59
События
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
09:56
События
Свои военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины направит Британия
09:52
События
Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС
09:50
События
Стоимость своей вакцины против COVID-19 для Евросоюза на 60% увеличит Pfizer
09:48
События
Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой
09:46
События
На открытие McDonald's в Ивано-Франковске пришли толпы людей
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 2021
Вчера, 2021-04-17
20:26
События
"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда на Пасху и майские праздники
20:24
События
Старшего дипломата посольства России в Киеве высылает Украина
20:21
События
Полиция выписала штраф киевскому мотоциклисту, который натянул трусы на номер своего байка
18:50
События
Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса
18:46
Спорт
Звуки ремонта помешали поединку Элины Свитолиной против японки, пришлось вызывать полицию
18:33
Политика
Как Петру Порошенко могут запретить участвовать в выборах президента
17:54
События
Переговоры в ближайшее время проведут Макрон и Путин
17:47
События
Лукашенко анонсировал принятие "принципиального решения" в ближайшее время
17:45
События
Вакцинировать от Covid-19 начали Украинских правоохранителей

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20215969
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20213347
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник2941
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины2881
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20211635
Катера ФСБ в провокациях в Азовском море обвинили Украинские ВМС1312
В Турции удивились планам Зеленского продать им отобранную у китайцев "Мотор Сич"958

Досуг

Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
Вчера, 21:54109
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
Вчера, 08:57138
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
16-апр-2021, 14:55252
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16232
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
15-апр-2021, 17:36250
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
15-апр-2021, 16:11216

События

Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
По информации правоохранителей, в страну они въезжали по российским паспортам, но покидали Чехию как граждане Таджикистана и Молдовы.
Сегодня, 10:140
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
Дипломаты, утверждают власти страны, являются офицерами ГРУ, которые причастны ко взрыву складов с боеприпасами в Врбетице, которые произошли в 2014 году.
Сегодня, 10:134
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
Мужчина приглашал детей поучаствовать в фотосессии и обещал платить по 100 гривен в час.
Сегодня, 10:128
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
В субботу, 17 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании членов группы, перед которыми, как он утверждает, стояла задача ликвидировать главу государства и похитить его детей.
Сегодня, 09:5924
Свои военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины направит Британия
Свои военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины направит Британия
Власти Великобритании решили отправить корабли Королевского флота в Черное море.
Сегодня, 09:5629
Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС
Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС
В воскресенье, 18 апреля, Запорожская атомная электростанция отключила шестой блок от энергосистемы Украины.
Сегодня, 09:5226
7 Днів