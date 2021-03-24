Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу

Мужчина приглашал детей поучаствовать в фотосессии и обещал платить по 100 гривен в час.

В Полтавской области правоохранители сообщили 31-летнему гражданину о подозрении в покушении на развращение малолетних. Подробности 17 апреля сообщила пресс-служба Национальной полиции региона.

Директор одной из школ Полтавы сообщила в районное управление о мужчине, который соблазняет маленьких мальчиков. По информации следствия, злоумышленник вручил 10-летнему ученику самодельную листовку с предложением о пикантной работе на один из порносайтов такого содержания:

"Ищу мальчика от 8-12 лет для порно фотосессии для сайта. Тайну гарантирую. Плачу 100 гривен в час".

В записке также был номер, на который нужно было отправить СМС-сообщение. Школьник передал бумажку преподавателю, который поднял тревогу.

Правоохранители провели расследование и вышли на след предполагаемого злоумышленника. Во время обысков по месту проживания у мужчины обнаружили похожие листовки, фотоаппарат и другие вещественные доказательства. Решается вопрос об избрании меры пресечения, за попытку совращения малолетних подозреваемому грозит лишение свободы на срок до восьми лет.