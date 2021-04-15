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События Сегодня, 10:13587
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия

Дипломаты, утверждают власти страны, являются офицерами ГРУ, которые причастны ко взрыву складов с боеприпасами в Врбетице, которые произошли в 2014 году.

Глава МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что будут высланы из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание "Novinky".

По его словам, они были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб. Они должны за 48 часов покинуть страну, о чем он и проинформировал российского посла.

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, есть доказательства, что офицеры Главного разведывательного управления РФ причастны к взрыву склада боеприпасов в селении Врбетице в 2014 году.

Склад №16 взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года. В результате первого взрыва погибли два человека. Полиция расследует взрыв как преднамеренную угрозу. Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетиц.

В МИД России уже отреагировали на высылку дипломатов. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "фокусами" решение страны о высылке и предупредил о последствиях, передает РИА Новости.

"Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами", — сказала она.

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Теги: news, новости, Украина, Чехия, 7dniv, 7dnivinfo  
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