Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова

По информации правоохранителей, в страну они въезжали по российским паспортам, но покидали Чехию как граждане Таджикистана и Молдовы.

Полиция Чехии объявила в розыск российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Их объявили в розыск в связи с "расследованием обстоятельств тяжкого преступления". Об этом сообщает пресс-служба чешской полиции.

По словам правоохранителей, Петров и Боширов приехали в Прагу в октябре 2014 году, а после в Мавровскосилезский и Злинский края. В страну они въехали по своим российским паспортам. Выезжали из Чехии по молдавскому паспорту на имя Николая Попа и по паспорту Таджикистана на имя Руслана Табарова.