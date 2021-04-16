Рестораны, подпольно работавшие во время локдауна После репортажа "Страны" закрыла полиция

В течение суток правоохранители в Украине проверили 533 объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения карантина.

Были выявлены нарушения в работе развлекательных заведений, которые обслуживали людей несмотря на запрет властей. Одним из объектов проверки стал киевский ресторан Eshak, о подпольной работе которого накануне писала "Страна".

Отчет о проверке опубликован на сайте Нацполиции.

"В течение суток полицейские проверили 533 объектов. Среди них были развлекательные заведения "Hype", "50", "Ишак", "Спаркс", "Shef", ресторан гостиницы "Favor Park", работавшие несмотря на запрет, внутри находились посетители. Правоохранители зафиксировали факты нарушения карантинных требований и привлекли к ответственности администраторов заведений. В результате за невыполнение требований статьи 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях на должностных лиц полицейские составили 50 протоколов. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 34 до 170 000 гривен", - сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Также полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей. После того как все посетители покинули одно из заведений, работники Госпотребслужбы провели немедленную обработку помещений.

"В очередной раз обращаемся к руководителям развлекательных заведений, которые вопреки действующим ограничениям часто прибегают к хитрости и организуют в учреждениях закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Уверяем, что все такие факты не останутся без внимания правоохранителей", - добавил руководитель столичного главка.

Вместе с тем в полиции проинформировали, что за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со ст. 325 Уголовного кодекса Украины.