 

Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка

События Сегодня, 12:3682
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка

Вчера стало известно, что украинский дипломат, который работал консулом в Санкт-Петербурге, задержан за шпионаж и выслан из России. Он должен будет уехать за 72 часа. 

Украина в ответ изгнала сотрудника российского посольства. 

Параллельно идет серьезное нагнетание политико-дипломатической ситуации по всей Восточной Европе. Что накладывается на общее обострение ситуации - ввиду роста военной напряженности на Донбассе и углубления конфликта Украины и России. 

"Страна" разбиралась, что произошло на этот раз. 

"Вы задержаны за шпионаж"

В субботу Федеральная служба безопасности заявила, что задержала украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка. 

Задержание произошло днем ранее, 16 апреля. И, как заявляется, с поличным - "в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных  правоохранительных органов и ФСБ России". 

К дипломату пообещали применить "меры в соответствии с нормами международного права".

Позже ФСБ опубликовало видео задержания консула в одном из ресторанов. Видно, как он сидит за столом с девушкой, а перед ним лежит вещь, похожая на переносной жесткий диск.

Сосонюк на видео покрутил его в руках, а затем налетели сотрудники ФСБ. Диск упаковали в полиэтилен, чтобы не стерлись отпечатки.

Затем показали очную ставку со свидетелем - он представился продавцом гаджетов с крупнейшего питерского рынка "Юнона".

Молодой человек рассказал, что Сосонюк искал возможность купить базы данных на граждан России - прописки, владельцы автомобилей, база ФСБ и реестр уголовных дел. 

"Познакомились мы 17-19 марта... Мужчина искал базы данных на граждан Российской Федерации. Мой коллега и я заинтересовались этим и хотели продать их этому мужчине", - рассказал торговец. Дипломат все это время сидел рядом без наручников и теребя в руках медицинскую маску. 

"Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - обратился следователь к Сосонюку. 

По итогу все для консула закончилось изгнанием: ему постановили до среды покинуть территорию России. Информацию о высылке озвучили вызванному в МИД России временному поверенному Украины Василию Покотило. 

Сразу после очной ставки Сосонюка отпустили. 

Других вариантов, к слову, и быть не могло - у консула есть дипломатический иммунитет. 

Киев назвал действия ФСБ провокацией. И ввел ответные меры: выслал в те же 72 часа старшего дипломата российского посольства. 

МИД Украины также заявил, что задержание и высылка Сосонюка противоречат Венской конвенции. А также, что любые обвинения в шпионаже надуманны. 

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Сосонюк рассказал, что перед задержанием он встречался с одной из своих знакомых, которая "достала какие-то материалы".

"Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", — рассказал Енин.

Он утверждает, что Сосонюк был едва знакомым с собеседницей.

"Наш консул никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", — пояснил Енин. 

Также украинские дипломаты связали эту историю с обострением военной ситуации вокруг Украины. 

Друг раскольников с высокой зарплатой. Кто такой Александр Сосонюк

Александр Сосонюк - персона в украинской дипломатии непубличная.

Сейчас данных о нем на сайте консульства Украины в Петербурге нет. Но еще в 2012 году он значился как один из шести консулов Киева в северной столице России.

Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка

У дипломата есть Facebook-страничка, но она обновляется слабо - в основном, его там поздравляют с днем рождения. И, судя по тому, что среди поздравляющих - много жителей Ровно, то можно сделать вывод, что и сам Александр - оттуда родом. 

Также, судя по декаларации, в Ровно у консула есть недвижимость. Кроме того он владеет жильем в Киеве и снимает квартиру в России. 

По декларации Сосонюк неплохо зарабатывает: с учетом компенсации на аренду жилья, его доход за 2020 год составил более двух миллионов гривен. Это порядка 170 тысяч в месяц. Что выше, чем у многих украинских министров. 

На странице консула его задержанию посочувствовал российский священник Григорий Михнов-Вайтенко - представитель не признанной в православии "Апостольской православной церкви", созданной раскольником Глебом Якуниным. 

Интересно, что эта организация имеет филиал в Украине. После начала конфликта на Донбассе епископы АПЦ Владимир Мочарник и Олег Ведмеденко объявили о создании "Украинской независимой апостольской православной церкви", которая сегодня базируется в Луцке. 

Михно (к слову, епископ Варяжский и Балтийский) также опубликовал фото с мемориала жертвам сталинских репрессий в Карелии, где встречался с Сосонюком. 

То есть украинский консул, судя по всему, поддерживал дружеские отношения с этой религиозной организацией. 

Зачем было покупать базы на базаре?

История с задержанием украинского дипломата достаточно темная. И в зависимости от угла зрения, может трактоваться по-разному. 

Есть точка зрения Киева, который отвергает любые обвинения и говорит, что историю с походом на "Юнону" за базами данных и их покупку ФСБ просто выдумало. 

Также многие отмечают, что покупать базы данных на рынке - вчерашний день, и сегодня это делается через интернет или даркнет. Поэтому консулу не было никакого смысла ходить на рынок за базами. Так это или нет станет понятно исходя из того - задокументировано ли общение Сосонюка с продавцом на рынке (если оно на самом деле состоялось).

Кроме того, не исключено, что российским спецслужбам не нравилась некая иная деятельность консула (например, связи с "Апостольской церковью" Якунина), а просто нашли повод для его громкой высылки в виде истории с продажей баз данных.  

"Политическая жесть нарастает"

Впрочем, подтвердится история со "шпионажем" питерского консула или нет - она тем не менее ложится в общую канву нарастания напряженности между странами да и в целом по Европе. 

"Политическая жесть идёт из разных стран и по нарастающей.

С утра (субботы - Ред.) - задержание украинского консула в Питере.

Потом - заявления о подготовке убийства Лукашенко и переворота в Беларуси.

А ближе к вечеру стало известно, что Чехия высылает сразу 18 российских дипломатов.

И одновременно обвиняет Россию в организации взрывов в 2014 году военных складов в Вребтицах.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Россия, Консул, ФСБ, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Старшего дипломата посольства России в Киеве высылает Украина
Старшего дипломата посольства России в Киеве высылает Украина
Вчера, 20:24
Ответ на задержание консула в России готовит Украина
Ответ на задержание консула в России готовит Украина
Вчера, 12:56
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России
Огромный военный лагерь в 170 километрах от границы с Украиной создают в России
8-апр-2021, 16:01
Украину из списка друзей Путина исключили в Кремле
Украину из списка друзей Путина исключили в Кремле
30-мар-2021, 12:09
О готовности обеспечить
О готовности обеспечить "Спутником V" весь мир заявили в России
29-мар-2021, 10:10

Последние новости

14:56
Политика
Нападение на депутата в Ужгороде напрямую связано с принципиальной позицией фракции «ОПЗЖ» остановить «дерибан» земли - Погорелов
14:21
Политика
Покушение на жизнь? В Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОП-ЗЖ" (ФОТО)
12:36
События
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
12:19
Политика
О Донбассе на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам расскажет Кулеба
12:17
События
Рестораны, подпольно работавшие во время локдауна После репортажа "Страны" закрыла полиция
10:14
События
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
10:13
События
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
10:12
События
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
10:09
Политика
Варианты более жестких санкций США против России уже рассматривает Байден
09:59
События
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
09:56
События
Свои военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины направит Британия
09:52
События
Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС
09:50
События
Стоимость своей вакцины против COVID-19 для Евросоюза на 60% увеличит Pfizer
09:48
События
Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой
09:46
События
На открытие McDonald's в Ивано-Франковске пришли толпы людей
08:37
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 2021
Вчера, 2021-04-17
20:26
События
"Укрзализныця" запустит дополнительные поезда на Пасху и майские праздники
20:24
События
Старшего дипломата посольства России в Киеве высылает Украина
20:21
События
Полиция выписала штраф киевскому мотоциклисту, который натянул трусы на номер своего байка
18:50
События
Канада приостановила миссию военных инструкторов в Украине. Говорит, что из-за коронавируса

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20216136
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20214564
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20213367
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник3273
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины3073
Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой1590
Катера ФСБ в провокациях в Азовском море обвинили Украинские ВМС1369

Досуг

Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
Вчера, 21:54127
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
Вчера, 08:57156
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
16-апр-2021, 14:55275
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16250
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
15-апр-2021, 17:36275
Косметика Avene: у чому її унікальність
Косметика Avene: у чому її унікальність
Основним компонентом косметики Avene є термальна вода, котра має цілющі та лікувальні властивості.
15-апр-2021, 16:11226

События

Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
Ходил на базар за базой ФСБ
Сегодня, 12:3684
Рестораны, подпольно работавшие во время локдауна После репортажа "Страны" закрыла полиция
Рестораны, подпольно работавшие во время локдауна После репортажа "Страны" закрыла полиция
В течение суток правоохранители в Украине проверили 533 объектов хозяйственной деятельности на предмет соблюдения карантина.
Сегодня, 12:1752
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
По информации правоохранителей, в страну они въезжали по российским паспортам, но покидали Чехию как граждане Таджикистана и Молдовы.
Сегодня, 10:1480
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
Дипломаты, утверждают власти страны, являются офицерами ГРУ, которые причастны ко взрыву складов с боеприпасами в Врбетице, которые произошли в 2014 году.
Сегодня, 10:13608
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
Мужчина приглашал детей поучаствовать в фотосессии и обещал платить по 100 гривен в час.
Сегодня, 10:1299
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
В субботу, 17 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил о задержании членов группы, перед которыми, как он утверждает, стояла задача ликвидировать главу государства и похитить его детей.
Сегодня, 09:59116
7 Днів