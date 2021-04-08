Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка

Вчера стало известно, что украинский дипломат, который работал консулом в Санкт-Петербурге, задержан за шпионаж и выслан из России. Он должен будет уехать за 72 часа.

Украина в ответ изгнала сотрудника российского посольства.

Параллельно идет серьезное нагнетание политико-дипломатической ситуации по всей Восточной Европе. Что накладывается на общее обострение ситуации - ввиду роста военной напряженности на Донбассе и углубления конфликта Украины и России.

"Страна" разбиралась, что произошло на этот раз.

"Вы задержаны за шпионаж"

В субботу Федеральная служба безопасности заявила, что задержала украинского консула в Петербурге Александра Сосонюка.

Задержание произошло днем ранее, 16 апреля. И, как заявляется, с поличным - "в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России".

К дипломату пообещали применить "меры в соответствии с нормами международного права".

Позже ФСБ опубликовало видео задержания консула в одном из ресторанов. Видно, как он сидит за столом с девушкой, а перед ним лежит вещь, похожая на переносной жесткий диск.

Сосонюк на видео покрутил его в руках, а затем налетели сотрудники ФСБ. Диск упаковали в полиэтилен, чтобы не стерлись отпечатки.

Затем показали очную ставку со свидетелем - он представился продавцом гаджетов с крупнейшего питерского рынка "Юнона".

Молодой человек рассказал, что Сосонюк искал возможность купить базы данных на граждан России - прописки, владельцы автомобилей, база ФСБ и реестр уголовных дел.

"Познакомились мы 17-19 марта... Мужчина искал базы данных на граждан Российской Федерации. Мой коллега и я заинтересовались этим и хотели продать их этому мужчине", - рассказал торговец. Дипломат все это время сидел рядом без наручников и теребя в руках медицинскую маску.

"Вы задержаны за противоправные действия, которые называются шпионаж", - обратился следователь к Сосонюку.

По итогу все для консула закончилось изгнанием: ему постановили до среды покинуть территорию России. Информацию о высылке озвучили вызванному в МИД России временному поверенному Украины Василию Покотило.

Сразу после очной ставки Сосонюка отпустили.

Других вариантов, к слову, и быть не могло - у консула есть дипломатический иммунитет.

Киев назвал действия ФСБ провокацией. И ввел ответные меры: выслал в те же 72 часа старшего дипломата российского посольства.

МИД Украины также заявил, что задержание и высылка Сосонюка противоречат Венской конвенции. А также, что любые обвинения в шпионаже надуманны.

По словам заместителя министра иностранных дел Евгения Енина, Сосонюк рассказал, что перед задержанием он встречался с одной из своих знакомых, которая "достала какие-то материалы".

"Он едва успел сказать, чтобы она прекратила это делать. Как в тот же самый момент был фактически задержан представителями ФСБ России", — рассказал Енин.

Он утверждает, что Сосонюк был едва знакомым с собеседницей.

"Наш консул никогда не обращался к ней и к любому другому с такими просьбами. Все эти вещи она принесла по своему усмотрению, без всяких вопросов с его стороны начала выкладывать их", — пояснил Енин.

Также украинские дипломаты связали эту историю с обострением военной ситуации вокруг Украины.

Друг раскольников с высокой зарплатой. Кто такой Александр Сосонюк

Александр Сосонюк - персона в украинской дипломатии непубличная.

Сейчас данных о нем на сайте консульства Украины в Петербурге нет. Но еще в 2012 году он значился как один из шести консулов Киева в северной столице России.

У дипломата есть Facebook-страничка, но она обновляется слабо - в основном, его там поздравляют с днем рождения. И, судя по тому, что среди поздравляющих - много жителей Ровно, то можно сделать вывод, что и сам Александр - оттуда родом.

Также, судя по декаларации, в Ровно у консула есть недвижимость. Кроме того он владеет жильем в Киеве и снимает квартиру в России.

По декларации Сосонюк неплохо зарабатывает: с учетом компенсации на аренду жилья, его доход за 2020 год составил более двух миллионов гривен. Это порядка 170 тысяч в месяц. Что выше, чем у многих украинских министров.

На странице консула его задержанию посочувствовал российский священник Григорий Михнов-Вайтенко - представитель не признанной в православии "Апостольской православной церкви", созданной раскольником Глебом Якуниным.

Интересно, что эта организация имеет филиал в Украине. После начала конфликта на Донбассе епископы АПЦ Владимир Мочарник и Олег Ведмеденко объявили о создании "Украинской независимой апостольской православной церкви", которая сегодня базируется в Луцке.

Михно (к слову, епископ Варяжский и Балтийский) также опубликовал фото с мемориала жертвам сталинских репрессий в Карелии, где встречался с Сосонюком.

То есть украинский консул, судя по всему, поддерживал дружеские отношения с этой религиозной организацией.

Зачем было покупать базы на базаре?

История с задержанием украинского дипломата достаточно темная. И в зависимости от угла зрения, может трактоваться по-разному.

Есть точка зрения Киева, который отвергает любые обвинения и говорит, что историю с походом на "Юнону" за базами данных и их покупку ФСБ просто выдумало.

Также многие отмечают, что покупать базы данных на рынке - вчерашний день, и сегодня это делается через интернет или даркнет. Поэтому консулу не было никакого смысла ходить на рынок за базами. Так это или нет станет понятно исходя из того - задокументировано ли общение Сосонюка с продавцом на рынке (если оно на самом деле состоялось).

Кроме того, не исключено, что российским спецслужбам не нравилась некая иная деятельность консула (например, связи с "Апостольской церковью" Якунина), а просто нашли повод для его громкой высылки в виде истории с продажей баз данных.

"Политическая жесть нарастает"

Впрочем, подтвердится история со "шпионажем" питерского консула или нет - она тем не менее ложится в общую канву нарастания напряженности между странами да и в целом по Европе.

"Политическая жесть идёт из разных стран и по нарастающей.

С утра (субботы - Ред.) - задержание украинского консула в Питере.

Потом - заявления о подготовке убийства Лукашенко и переворота в Беларуси.

А ближе к вечеру стало известно, что Чехия высылает сразу 18 российских дипломатов.

И одновременно обвиняет Россию в организации взрывов в 2014 году военных складов в Вребтицах.