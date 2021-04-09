Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице

Спецслужбы Чехии заявили, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Они были там 15 октября, а уже на следующий день произошел взрыв.

Об этом сообщают журналисты "Лидове новины" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

По их информации, Петров и Боширов, которые являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следственные снимки с камер наблюдения.

В Врбетице россияне якобы установили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада. Однако оно сработало раньше, чем планировалось.

Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения упомянутой партии заказчиком из-за рубежа.