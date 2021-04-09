 

Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице

События Сегодня, 15:1288
Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице

Спецслужбы Чехии заявили, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

Они были там 15 октября, а уже на следующий день произошел взрыв.

Об этом сообщают журналисты "Лидове новины" со ссылкой на свои источники в спецслужбах.

По их информации, Петров и Боширов, которые являются агентами ГРУ, в 2014 году направляли запросы о посещении территории склада, куда были допущены 15 октября. Факт их нахождения там подтверждают имеющиеся в распоряжении следственные снимки с камер наблюдения.

В Врбетице россияне якобы установили взрывное устройство, которое должно было сработать после того, как партия оружия и боеприпасов покинет территорию склада. Однако оно сработало раньше, чем планировалось.

Следствие считает, что взрыв должен был произойти после получения упомянутой партии заказчиком из-за рубежа.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Чехия, Петров, Боширов, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Чехия объявила в розыск
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
Сегодня, 10:14
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
Сегодня, 10:13
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
Два пункта вакцинации временно закрыли в США
9-апр-2021, 10:06
На заброшенном заводе в Мариуполе найден схрон боеприпасов
На заброшенном заводе в Мариуполе найден схрон боеприпасов
3-апр-2021, 10:09
Взрыв в квартире произошел в Кропивницком
Взрыв в квартире произошел в Кропивницком
10-мар-2021, 09:39

Последние новости

18:06
События
Материалы дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице рассекретит Чехия
18:04
События
О концентрации иностранных войск у границ республики заявили в белорусском Совбезе
18:02
Экономика
Цена биткоина резко пошла вниз
15:15
События
ООН заявил что размер пенсий пожилых женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин
15:14
События
Отставки президента Майи Санду потребовали в Молдове
15:12
События
Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице
14:56
Политика
Нападение на депутата в Ужгороде напрямую связано с принципиальной позицией фракции «ОПЗЖ» остановить «дерибан» земли - Погорелов
14:21
Политика
Покушение на жизнь? В Ужгороде вечером неизвестные совершили нападение на дом депутата городского совета от "ОП-ЗЖ" (ФОТО)
12:36
События
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
12:19
Политика
О Донбассе на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам расскажет Кулеба
12:17
События
Рестораны, подпольно работавшие во время локдауна После репортажа "Страны" закрыла полиция
10:14
События
Чехия объявила в розыск "туристов из Солсбери" Петрова и Боширова
10:13
События
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия
10:12
События
Житель Полтавы предлагал школьникам интимную работу
10:09
Политика
Варианты более жестких санкций США против России уже рассматривает Байден
09:59
События
Подготовка убийства Лукашенко и госпереворота в Беларуси на 9 мая. Что известно на данный момент?
09:56
События
Свои военные корабли в Черное море в знак поддержки Украины направит Британия
09:52
События
Шестой энергоблок на планово-предупредительный ремонт отключили на Запорожской АЭС
09:50
События
Стоимость своей вакцины против COVID-19 для Евросоюза на 60% увеличит Pfizer
09:48
События
Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20216625
Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой6467
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20216189
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник3613
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 16 апреля 20213385
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины3272
Катера ФСБ в провокациях в Азовском море обвинили Украинские ВМС1391

Досуг

Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой?
Сегодня, 15:4575
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
Вчера, 21:54143
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
Вчера, 08:57172
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
16-апр-2021, 14:55298
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16261
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Ножи балисонги: разновидности и преимущества
Нож – очень важная и нужная вещь, которую люди активно используют в быту, и не только. Современные производители выпускают довольно широкое разнообразие данных изделий, среди которых особой популярностью пользуются так называемые ножи-балисонги (бабочки).
15-апр-2021, 17:36289

События

Материалы дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице рассекретит Чехия
Материалы дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице рассекретит Чехия
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о произошедшем в 2014 году взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице, из-за которого вчера страна решила выслать 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге.
Сегодня, 18:0643
О концентрации иностранных войск у границ республики заявили в белорусском Совбезе
О концентрации иностранных войск у границ республики заявили в белорусском Совбезе
Заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Владимир Арчаков сообщил о наращивании военного присутствия иностранных контингентов возле границ страны.
Сегодня, 18:0444
ООН заявил что размер пенсий пожилых женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин
ООН заявил что размер пенсий пожилых женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин
Размер выплат у пенсионерок в Украине в среднем на 30% ниже, чем у мужчин пенсионного возраста. При этом женщины живут дольше.
Сегодня, 15:1572
Отставки президента Майи Санду потребовали в Молдове
Отставки президента Майи Санду потребовали в Молдове
Партия социалистов Молдовы потребовала отставки избранной осенью президентом Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.
Сегодня, 15:1470
Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице
Спецслужбы Чехии заявили, что Петров и Боширов были на месте взрыва в Врбетице
Спецслужбы Чехии заявили, что граждане России Александр Петров и Руслан Боширов побывали на территории склада боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.
Сегодня, 15:1289
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
Почему Россия обвинила в шпионаже украинского консула Сосонюка
Ходил на базар за базой ФСБ
Сегодня, 12:36177
7 Днів