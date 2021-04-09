Отставки президента Майи Санду потребовали в Молдове

Партия социалистов Молдовы потребовала отставки избранной осенью президентом Майи Санду и проведения досрочных выборов главы государства.

Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на заявление лидера ПСРМ, бывшего президента страны Игоря Додона, которое он сделал 18 апреля по итогам заседания Республиканского совета Партии социалистов.

"Считаем, что Санду лично участвовала в антинациональном и антиконституционном заговоре против нашей страны и ее народа. Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Молдовы", - обосновал требование Додон.

По его словам, по итогам заседания была принята декларация, в которой говорится, что "Молдова - независимое государство, которое не допустит перехода государственных структур под внешнее управление".

Также в тексте декларации сказано, что ПСРМ "квалифицирует решение Конституционного суда (КС), принятое под открытым давлением президента Майи Санду, как конституционный переворот с целью установления в Молдове режима внешнего управления в интересах зарубежных кураторов Санду" (речь идет о решении Конституционного суда, который на этой неделе признал наличие оснований для досрочного роспуска парламента).

"КС грубо проигнорировал наличие в парламенте большинства, выдвинувшего кандидатуру Владимира Головатюка на пост главы правительства. Фактически можно говорить о воссоздании захваченного государства", - добавил политик.

Помимо этого, социалисты напомнили о других событиях, которые являются неуважительными к суверенитету республики: заявления главы миссии ЕС в Молдове Петера Михалко и других послов стран Евросоюза, скандальное высказывание посла Румынии Даниела Ионицэ и дерзкое похищение в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса.

Партия социалистов выразила недоверие нынешнему составу КС, а именно напомнила о своем желании отправить в отставку главу КС Домнику Маноле и судей Николае Рошку и Любу Шову.

Кроме того, ПСРМ продолжает настаивать на выдвижении на пост премьер-министра Владимира Головатюка.

"В том случае, если он назначен не будет, вся ответственность за экономический и эпидемиологический кризис в стране ляжет на Майю Санду, на поддерживающих ее послов западных государств и на судей Конституционного Суда", - говорится в сообщении Додона.

Он заверил, что социалисты готовы к досрочным выборам в парламент, а избиратели знают, что эта партия способна решить проблемы в Молдове, сохранить дружеские отношения с Москвой и объединить два берега Днестра.

Однако, как уверен Додон, проводить голосование можно лишь после вакцинации 600 тысяч граждан в стране.