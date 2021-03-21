ООН заявил что размер пенсий пожилых женщин в Украине на 30% меньше, чем у мужчин

Размер выплат у пенсионерок в Украине в среднем на 30% ниже, чем у мужчин пенсионного возраста.

При этом женщины живут дольше.

Об этом заявила верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которую цитирует zn.ua.

"Женщины живут дольше, кроме того стереотипы и бесплатная домашняя работа в течение всей жизни часто не позволяют им получать высокооплачиваемую работу с официальным трудоустройством", - объяснила разрыв в размере пенсий Бачелет.

По оценке ООН, пожилые люди составляют около 25% населения Украины, причем две трети из них - женщины. И 77% пенсионеров получают ежемесячные доходы ниже прожиточного минимума. Гендерное неравенство в пенсионном обеспечении усиливает бедность среди женщин-пенсионеров.