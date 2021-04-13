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События Сегодня, 18:0441
О концентрации иностранных войск у границ республики заявили в белорусском Совбезе

Заместитель госсекретаря белорусского Совета безопасности Владимир Арчаков сообщил о наращивании военного присутствия иностранных контингентов возле границ страны.

Об этом он заявил 18 апреля в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Военное присутствие, в том числе и международных иностранных контингентов, постоянно наращивается. Строительство объектов инфраструктуры не прекращается. Количество военных учений только увеличивается", - отметил Арчаков.

По его информации, за 2020 год только в Польше, Литве и Латвии прошло более 70 военных учений, а в 2021 году уже состоялось, либо известно о проведении, еще 30 учений.

"То есть, если даже представить, что каждое конкретное учение длится хотя бы неделю, хотя, конечно, на самом деле больше, то получается, что буквально круглые сутки, каждый день абсолютно, без перерыва, возле наших границ иностранные войска оттачивают свое боевое мастерство", - подчеркнул он.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич отмечал продолжающуюся активность НАТО у белорусских и российских границ, которая выражается в развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, Совбез, 7dniv, 7dnivinfo  
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