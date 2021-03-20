Материалы дела о взрыве на складе боеприпасов во Врбетице рассекретит Чехия

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пообещал рассекретить материалы о произошедшем в 2014 году взрыве на складе боеприпасов в деревне Врбетице, из-за которого вчера страна решила выслать 18 российских дипломатов посольства РФ в Праге.

Об этом глава чешского правительства заявил в интервью газете "Лидове новины".

По его словам, сначала в понедельник, 19 апреля, кабинет министров изучит материалы дела, собранные службой безопасности и информации Чехии (BIS), и будет их обсуждать.

"Досье будет обсуждаться в правительстве в понедельник, потому что другие министры его не видели, и я хочу, чтобы данные были рассекречены", - сказал премьер.

Бабиш пообещал, что чехи получат возможность ознакомиться с рассекреченными документами и "общественность сможет получить представление" об этом деле.

В то же время в ответ на вопрос, будут ли предприняты дополнительные меры, Бабищ заявил, что высылка 18 российских дипломатов является адекватным ответом. Также он добавил, что уже проинформировал союзников в Евросоюзе и уведомил о деле председателя Евросовета Шарля Мишеля.

"Мы обязательно поговорим об этом на следующем заседании Совета", - добавил чешский премьер.