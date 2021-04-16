МИД РФ назвал высылку дипломатов из Чехии "враждебным шагом" и намекнул на "американский след"

Министерство иностранных дел России назвало решение Чехии выслать 18 сотрудников российского посольства беспрецедентным решением.

По мнению ведомства, это было сделано под голословными и надуманными предлогами.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном в воскресенье на его официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице, однако ранее власти страны возлагали ответственность за взрыв на владельцев складов.

"Этот враждебный шаг стал продолжением серии антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы. Нельзя не видеть также американский след. В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев", - говорится в сообщении.

В связи с этим МИД РФ выразил решительный протест чешским властям и пообещал принять ответны меры, которые "заставят авторов этой провокации осознать всю полноту ответственности за разрушение основ нормального развития отношений между нашими странами".

Кроме того, как передает ТАСС, официальный представитель МИД Мария Захарова также анонсировала ответные меры, касающиеся высылки российских дипломатов из Чехии.

По ее словам, Россия в ближайшее время объявит о конкретных шагах на действия пражских властей. Однако она пока не уточнила, какие именно меры примут в Кремле.