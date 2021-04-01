20 чешских дипломатов персонами нон грата объявила Россия

Россия объявила 20 сотрудников чешского посольства персонами нон грата. Они должны покинуть территорию страны до конца 19 апреля.

Об этом сообщает РИА Новости вечером в воскресенье со ссылкой на МИД РФ.

"Витезславу Пивоньке (Посол Чехии в России - Ред.) сообщено, что двадцать сотрудников посольства Чехии в Москве объявляются "персона нон грата". Им предписано до <...> конца дня 19 апреля 2021 года покинуть территорию нашей страны", - говорится в распространенном документе.

Кроме того, в ведомстве выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге.