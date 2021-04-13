Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021

В Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021 - 1 953 016 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 6 506 новых случаев в сутки.

Умерло 40 000 человек.

Выздоровело - 1 487 677.

По последние сутки Наибольшее количество подтвержденных случаев записанно в Днепропетровской (761), Харьковской (622), Львовской (490), Николаевской (461) областях и г. Киев (447).

1453 человек привиты против COVID-19 за сутки 18 апреля 2021 в Украине.

450 647 человек привит от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу границей).

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 447 случаев / 0 прививок;

Винницкая область - 122 случая / 60 прививок;

Волынская область - 214 случаев / 160 прививок;

Днепропетровская область - 761 случай / 15 прививок;

Донецкая область - 377 случаев / 79 прививок;

Житомирская область - 267 случаев / 17 прививок;

Закарпатская - 48 случаев / 10 прививок;

Запорожская область - 90 случаев / 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 48 случаев / 20 прививок;

Киевская область - 428 случаев / 216 прививок;

Кировоградская область - 164 случая / 0 прививок;

Луганская область - 47 случаев / 0 прививок;

Львовская область - 490 случаев / 169 прививок;

Николаевская область - 461 случай / 10 прививок;

Одесская область - 372 случая / 65 прививок;

Полтавская область - 164 случая / 59 прививок;

Ровенская область - 150 случаев / 40 прививок;

Сумская область - 205 случаев / 40 прививок;

Тернопольская область - 219 случаев / 50 прививок;

Харьковская область - 622 случая / 345 прививок;

Херсонская область - 103 случая / 0 прививок;

Хмельницкая область - 100 случаев / 0 прививок;

Черкасская область - 273 случая / 26 прививок;

Черновицкая область - 139 случаев / 30 прививок;

Черниговская область - 195 случаев / 0 прививок.