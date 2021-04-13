В Техасе бывший темнокожий коп устроил кровавую бойню

Вчера, 18 апреля в США произошла очередная трагедия. В результате уличной стрельбы в городе городе Остин (штат Техас - Ред.) были убиты три человека.

Однако полиции уже удалось установить личность подозреваемого стрелка, как сообщает канал CBS Austin со ссылкой на главу местной полиции Джозефа Чакона. Как так же уточнил Чакон, среди убитых не было детей, погибли две женщины-латиноамериканки и один темнокожий мужчина.

По данным полиции, в стрельбе подозревается 41-летний темнокожий мужчина по имени Стивен Николас Бродерик. По предварительной информации, он мог ранее служить в правоохранительных органах.

На данный момент стрелок не задержан, полицейские опасаются, что он может взять людей в заложники. Жителям близлежайших районов рекомендуется оставаться в домах, расследование продолжается.