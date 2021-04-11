Возле аэропорта Шарля де Голля рухнул самолет

Вчера, 18 апреля, во Франции произошла авиационная катастрофа. Здесь, в окрестностях городка Сент-Патус (недалеко от Парижа), в поле рухнул легкомоторный самолет класса Robin DR-400. Четыре человека погибли прямо на месте крушения.

Об этом передает в сети информационный ресурс Nationale 2 infos.

Вот что уже известно о трагедии. Около 13:00 туристический самолет вылетел из Бове. Он летел со скоростью 203 км/ч на высоте 365 м и разбился через 23 минуты.

Самолет рухнул на землю примерно в 20 километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Руасси имени Шарля де Голля, к северу от Парижа. По предварительным данным, самолет выполнял учебный полет. Для выяснения обстоятельств чрезвычайного происшествия начато полицейское расследование.