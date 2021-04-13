Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины

В воскресенье, 18 апреля, в Украине вакцину от коронавируса получили 1 453 человека. В Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за день не сделали ни одной прививки.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.
С начала вакцинальной кампании было сделано уже 450 647 прививок. Одну дозу вакцины получили 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).
Количество прививок, сделанных в регионах за прошлые сутки:
Киев - 0 прививок;
Винницкая область - 60 прививок;
Волынская область - 160 прививок;
Днепропетровская область - 15 прививок;
Донецкая область - 79 прививок;
Житомирская область - 17 прививок;
Закарпатская область - 10 прививок;
Запорожская область - 42 прививки;
Ивано-Франковская область - 20 прививок;
Киевская область - 216 прививок;
Кировоградская область - 0 прививок;
Луганская область - 0 прививок;
Львовская область - 169 прививок;
Николаевская область - 10 прививок;
Одесская область - 65 прививок;
Полтавская область - 59 прививок;
Ровенская область - 40 прививок;
Сумская область - 40 прививок;
Тернопольская область - 50 прививок;
Харьковская область - 345 прививок;
Херсонская область - 0 прививок;
Хмельницкая область - 0 прививок;
Черкасская область - 26 прививок;
Черновицкая область - 30 прививок;
Черниговская область - 0 прививок.