Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины

В воскресенье, 18 апреля, в Украине вакцину от коронавируса получили 1 453 человека. В Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за день не сделали ни одной прививки.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные в Facebook министром здравоохранения Максимом Степановым.

С начала вакцинальной кампании было сделано уже 450 647 прививок. Одну дозу вакцины получили 450 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).

Количество прививок, сделанных в регионах за прошлые сутки:

Киев - 0 прививок;

Винницкая область - 60 прививок;

Волынская область - 160 прививок;

Днепропетровская область - 15 прививок;

Донецкая область - 79 прививок;

Житомирская область - 17 прививок;

Закарпатская область - 10 прививок;

Запорожская область - 42 прививки;

Ивано-Франковская область - 20 прививок;

Киевская область - 216 прививок;

Кировоградская область - 0 прививок;

Луганская область - 0 прививок;

Львовская область - 169 прививок;

Николаевская область - 10 прививок;

Одесская область - 65 прививок;

Полтавская область - 59 прививок;

Ровенская область - 40 прививок;

Сумская область - 40 прививок;

Тернопольская область - 50 прививок;

Харьковская область - 345 прививок;

Херсонская область - 0 прививок;

Хмельницкая область - 0 прививок;

Черкасская область - 26 прививок;

Черновицкая область - 30 прививок;

Черниговская область - 0 прививок.