 

Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник

События Сегодня, 10:4465
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник

В Киеве в понедельник, 19 апреля, по состоянию на 08.00 наблюдаются огромные пробки на дорогах. 

Один из заторов, например, тянется от Житомирского шоссе к центру города через проспект Победы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Движение затруднено и по Дарницкому мосту, мосту Патона, Метро, по Броварскому проспекту, проспекту Романа Шухевича.

Также на левом берегу среди прочего сложно проехать по улицам Братиславской, Миропольской, проспектам Соборности и Николая Бажана.

На правом берегу наблюдается осложнение движения, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузова, Голосеевском, Героев Сталинграда, улицах Гарматной, Нежинской, Николая Голего, Вадима Гетьмана, Татьяны Яблонской, Борщаговской, Народного Ополчения, Семена Скляренко, Марка Вовчок, Стеценко, Набережном шоссе.

Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, пробки, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
УКРАИНА: ШЕСТЬ ПРЕЗИДЕНТОВ – ШЕСТЬ ЭПОХ
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ

Новости по теме

Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
Uber Shuttle в Киеве не будет работать до конца карантина
5-апр-2021, 11:00
В Киеве резко ухудшилась погода
В Киеве резко ухудшилась погода
19-мар-2021, 09:24
В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой
В работе Google сегодня, 17 марта, произошел масштабный сбой
17-мар-2021, 20:49
Киев заметает снегом
Киев заметает снегом
12-мар-2021, 13:19
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
По состоянию на вечер 22 февраля Киев сковали пробки
22-фев-2021, 19:23

Последние новости

12:52
События
Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
12:46
События
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
10:50
События
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
10:46
События
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
10:44
События
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
10:39
События
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
10:37
Политика
Британия примет жесткий закон, направленный против России и Китая
10:34
События
Возле аэропорта Шарля де Голля рухнул самолет
10:31
События
В Техасе бывший темнокожий коп устроил кровавую бойню
10:27
События
Управляемый роботом автомобиль Tesla разбился в Техасе
10:25
События
Полностью растаял самый большой айсберг в мире площадью в семь Киевов
10:23
События
Новый масштабный военный лагерь Россия развернула в Крыму
10:05
Спорт
Топовые футбольные клубы Европы договорились создать Суперлигу, которая может изменить мировой футбол
09:17
События
На Украине возбудили уголовное дело против главы Минюста
09:04
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 апреля 2021
Вчера, 2021-04-18
22:44
События
"Больным негде лечиться, а здоровым завтра нечего будет есть". Рестораторы – о последствиях локдауна
22:35
События
20 чешских дипломатов персонами нон грата объявила Россия
22:30
События
В лесу в Польше нашли мертвым украинца-заробитчанина
21:47
Политика
Заявление Закарпатской областной организации политической партии «Оппозиционная ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ»
19:57
События
МИД РФ назвал высылку дипломатов из Чехии "враждебным шагом" и намекнул на "американский след"

Новости ТОП-7

Завтра начинается Вербная неделя. Что принято делать в эти дни перед Пасхой23046
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 апреля 20218606
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 апреля 20216255
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник4451
Появилась обновленная карта карантинных зон Украины3538
18 российских дипломатов после обвинений во взрывах в 2014 году высылает Чехия765
Умер писатель и нардеп шести созывов Владимир Яворивский605

Досуг

Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Качественные напольные покрытия по доступной стоимости
Если необходимо на выгодных условиях приобрести качественное напольное покрытие, стоит изучить предложения интернет-магазина БРЕНДПОЛ. Здесь на выбор представлено большое разнообразие напольного покрытия. Оно отличается по эксплуатационным характеристикам, по эстетической ценности.
Сегодня, 12:4223
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
Как проходят консультации семейного психотерапевта?
У супругов, которые первые решили обратиться за психологической помощью, могут возникнуть вполне понятные беспокойства и вопросы. В каком формате проходит консультация, психолог разговаривает с каждым по отдельности или с парой?
Вчера, 15:45140
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Обзор ремешков для Casio G-Shock
Как выбрать ремешок для часов Casio G-Shock? Советы и рекомендации от часовых мастеров сервиса по ремонту часов Correa.
17-апр-2021, 21:54190
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Качественная одежда от оптового поставщика стоковой одежды
Если необходимо приобрести стоковую одежду оптом, стоит обратить внимание на интернет-магазин Stockhouse. Это идеальная возможность наполнить витрины своего розничного магазина или интернет-ресурса качественной одеждой для мужчин, для женщин и для детей.
17-апр-2021, 08:57217
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Обзор недорогих заборов для дома и дачи
Ныне, в период пандемии, когда многие прочувствовали на себе ее негативные последствия в контексте сокращения рабочих мест, материальной нестабильности, повышения цен на продукты и товары, многие ищут пути сокращения своих финансовых трат.
16-апр-2021, 14:55368
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
Почему техника Apple стала самой популярной в мире?
В сети магазинов Apple в Киеве, как и во всем мире, всегда людно. Все хотят обновить, купить свой первый «яблочный» гаджет или просто посмотреть на него. И это не удивительно: Эппл завоевала репутацию лучшей техники в мире, а девайсы с логотипов в форме яблока – самые продаваемые
15-апр-2021, 18:16289

События

Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на прошлой неделе проходила тренинг в Парковом, на котором технолог пытался научить ее говорить на эфирах. 
Сегодня, 12:5218
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
На 25% подорожала за год Пасхальная корзинка в Украине
За минувший год пасхальная корзина в Украине подорожала приблизительно на 25%.
Сегодня, 12:4615
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко
Праздник проходил якобы в заведении отеля. Они могут работать лишь в утренние часы, то есть организованное "слугой" торжество является нарушением карантина.
Сегодня, 10:5062
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах
На острове были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5 балла.
Сегодня, 10:4689
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник
В Киеве в понедельник, 19 апреля, по состоянию на 08.00 наблюдаются огромные пробки на дорогах.  Один из заторов, например, тянется от Житомирского шоссе к центру города через проспект Победы.
Сегодня, 10:4467
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
Ни одной прививки от коронавируса за воскресенье не сделали в Киеве и пяти областях Украины
В воскресенье, 18 апреля, в Украине вакцину от коронавируса получили 1 453 человека. В Киеве, Кировоградской, Луганской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях за день не сделали ни одной прививки.
Сегодня, 10:3980
7 Днів