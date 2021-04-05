Мощные пробки сковали Киев утром в понедельник

В Киеве в понедельник, 19 апреля, по состоянию на 08.00 наблюдаются огромные пробки на дорогах.

Один из заторов, например, тянется от Житомирского шоссе к центру города через проспект Победы.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Движение затруднено и по Дарницкому мосту, мосту Патона, Метро, по Броварскому проспекту, проспекту Романа Шухевича.

Также на левом берегу среди прочего сложно проехать по улицам Братиславской, Миропольской, проспектам Соборности и Николая Бажана.

На правом берегу наблюдается осложнение движения, в частности, на проспектах Победы, Любомира Гузова, Голосеевском, Героев Сталинграда, улицах Гарматной, Нежинской, Николая Голего, Вадима Гетьмана, Татьяны Яблонской, Борщаговской, Народного Ополчения, Семена Скляренко, Марка Вовчок, Стеценко, Набережном шоссе.



