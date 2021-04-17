Землетрясение на Сахалине: люди выбегали на улицу в одеялах

На острове были зафиксированы подземные толчки магнитудой 4,5 балла.

Вечером, 18 апреля в Тымовском районе Сахалина (РФ) произошло сильное землетрясение.

Как сообщает АСТВ Новости, жители районного центра выбежали из квартир на улицу в чем были на этот момент, некоторые из них были в одеялах.

"На верхних этажах землетрясение ощущалось хорошо. Соседи говорят, что у них телевизоры попадали и хрусталь в сервантах. Меня просто подкинуло на диване, – рассказал управляющий делами администрации Тымовского района Мингиян Мучкаев.

Также сообщается о разрушении кирпичных труб на частных домовладениях, а в некоторых старых трехэтажных домах потрескались стены. Утверждается, что обошлось без крупных разрушений и человеческих жертв.

По информации сервиса eqalert.ru, землетрясение произошло магнитудой 4,5 балла по шкале Рихтера.