Во время локдауна в Киеве устроил вечеринку в ресторане владелец "Велюра" Тищенко

Праздник проходил якобы в заведении отеля. Они могут работать лишь в утренние часы, то есть организованное "слугой" торжество является нарушением карантина.

Издание "Страна" сообщило, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко вечером 18 апреля, несмотря на разгар локдауна в Киеве, якобы устроил в одном из столичных ресторанов масштабную вечеринку в честь Дня рождения своей жены Аллы Барановской.

Предположительно, День рождения отмечали в ресторане отеля Fairmont. В соответствии с правилами введенного в Киеве локдауна, работа заведений общественного питания запрещена. Рестораны в отелях могут работать только в утренние часы, потому такой праздник можно считать грубым нарушением карантинных ограничений.

Судя по опубликованному видео, персонал заведения пользовался защитными масками, а вот гости заведения были без них.

Один из помощников Тищенко на соответствующий вопрос издания "Страна" заявил, что это торжество якобы проходило у них дома.

Впрочем, журналисты сфотографировали автомобиль нардепа возле отеля Fairmont.

Так, на снимке видно черный автомобиль Mersedes-Benz S 400 с номером АА 9911 КМ. Согласно информации из госреестра, зарегистрировали такой автомобиль с этим номером 23.08.2019 года. В декларации Тищенко указано, что он стал владельцем Mersedes-Benz S 400 в этот же день, 23.08.2019.