Бужанский раскритиковал коллегу по фракции Безуглую

Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая на прошлой неделе проходила тренинг в Парковом, на котором технолог пытался научить ее говорить на эфирах.

Об этом заявил ее коллега по фракции Максим Бужанский в своем Телеграм-канале.

Отметим, что между двумя нардепами возник спор в социальных сетях, в котором они выясняли, кто из них "агент внешнего влияния".

Так, 19 апреля Безуглая опубликовала на своей странице в Facebook фрагмент политического ток-шоу "Народ против" на телеканале "Украина 24". Во время программы Бужанский, которые был соведущим шоу, назвал коллегу "посмешищем на все эфирах". Депутат был не согласен с тем, что Безуглая назвала "прямым агентом вражеского влияния" гостя эфира публициста Игоря Лесева, который спросил Безуглую, чем помогут США и НАТО в случае начала широкомасштабной войны между Россией и Украиной.

"Марьяна, если он агент вражеского влияния, вы как член комитета по разведке немедленно должны обратиться с заявлением или не пороть чушь, не позорить своих коллег по фракции… Превратились уже в посмешище на всех эфирах… Это вы агент влияния", - возмутился Бужанский.

В посте под видео Безуглая, заявила, что "долго молчала" о Бужанском.

"Почему молчала? Он - мой коллега и мы в одной фракции. Публично высказываться о коллегах по фракции считаю неприемлемым. Также, не раз защищая его в публичных баталиях с 2019 года, я делала это еще и потому, что он является личностью сильной и имеет определенные внутренние принципы. Это импонирует. Однако его реакция на последнем эфире, а также следующая публикация - это предел, за которым подвергается сомнению взаимоуважение", - объяснила свой пост депутат.

В своем ответе в Телеграме Бужанский заявил, что также никогда не упоминал Безуглую по имени в постах, чтобы не нападать на коллегу по фракции.

"Так вот, уважаемая Марьяна, это именно Вы опустили значение термина "национальная безопасность" до уровня, на котором он не воспринимается вообще. Именно вы, не имея ни опыта, ни знаний, ни хоть грамма самокритичности, взялись уничтожать СБУ под видом реформы, во время войны… Именно вы подняли тезисы Порошенко о врагах, агентах влияния, пятой колонне и т.д. до уровня, до которого их стеснялся поднимать сам Порошенко, понимая, что это уже верх абсурда, глупости, пошлости и маразма", - заявил Бужанский.

При этом он сравнил Безуглую с комиссаркой в кожаной тужурке из "Собачьего сердца" Михаила Булгакова.

Кроме того, он рассказал, что депутатка на прошлой неделе прошла тренинг в Парковом по обучению говорить во время эфиров.

"Это вас обучали на тренинге в Парковом неделю назад, технолог пытался научить, что говорить на эфирах, не меня, я все тоже самое говорил и четыре года назад и не отошёл от своих убеждений, обещаний и принципов ни на миллиметр", - заявил Бужанский.





