 

Сеть обсуждает новый ресторанный скандал с нардепом Тищенко

События Сегодня, 14:4045
Сеть обсуждает новый ресторанный скандал с нардепом Тищенко

В воскресенье, 18 апреля, свой день рождения отпраздновала Алла Барановская - супруга народного депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко.

По случаю 26-летия жены нардеп устроил пышную вечеринку в гостинице Fairmont в период жесткого локдауна. Для гостей пела певица Катя Корецкая, а рядом с отелем журналисты "Страны" засняли машину Тищенко.

Это уже не первый подобный прокол Тищенко, ведь журналисты еще прошлой весной стали очевидцами того, как ресторан нардепа "Велюр" работал в период карантина для вип-гостей.

Сам ресторатор списывал работу своего ресторана на то, что там проходят личные встречи. В итоге первая скандальная история закончилась тогда штрафом и тем, что ячейка партии решила не рассматривать кандидатуру Тищенко в мэры столицы. 

Но депутат решил дважды войти в одну и ту же реку. Разбирались в очередном скандале вокруг Николая Тищенко и его ресторанных похождений на время локдауна. 

Что произошло 18 апреля

Нардеп от правящей партии отметился очередным нарушением карантина - вчера вместе с большой компанией Николай Тищенко организовал стилизованную вечеринку в честь дня рождения своей жены Аллы.

Видео щедрого банкета с выпивкой и песнями от певицы Кати Корецкой оказалось в распоряжении "Страны". Судя по интерьеру помещения, праздник проходил в ресторане киевского отеля Fairmont. 

Однако согласно режиму жесткого карантина, который действует до 30 апреля, работа ресторанов запрещена даже в отелях. Их работа ограничивается лишь утренними часами (до 11 утра) и только для постояльцев. Таким образом, речь идет о грубом нарушении карантинных норм.

Один из помощников Тищенко на вопрос "Страны" сказал, что мероприятие проходит якобы у нардепа дома. Но журналисты "Страны" засняли машину Тищенко у отеля Fairmont, а значит, вечеринка проходила именно в указанном месте.

К слову, отелем Fairmont управляет Елизавета Юрушева, жена губернатора Черкасской области и экс-нардепа от партии "Слуга народа" Александра Скичко.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал "Стране" ситуацию насчёт празднования в разгар локдауна. Он пригрозил санкциями не только Тищенко, но и ресторану-нарушителю.

"Мы ждём комментарий Николая. Дальше будем уже это обсуждать. Нужно понять сначала, что он сделал, а потом применять санкции. Действительно разобраться, дома это или нет... Если ресторан работает во время карантина, наверное, санкции должны быть не только к Николаю, но и к ресторану. Мы пока изучаем информацию. Мы неоднократно были участниками и свидетелями медиаскандалов, не только с Николаем, но и с другими депутатами. Мы уже научились делать паузу, чтобы правильно рассмотреть ситуацию. У нас сейчас нет заседаний фракции из-за локдауна, но есть активно работающий чат фракции, к которому вы имеете полный доступ. Думаю, вы будете понимать, что там происходит. Неравнодушные читатели сразу сообщат", - заявил Корниенко.

На публикацию "Страны" о мега-вечеринке уже отреагировали в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. Опрашивают свидетелей, общаются с руководством учреждения. 

Хотя, с учетом того, что все следы вчерашней вечеринки за ночь можно уничтожить, такая реакция правоохранителей выглядит запоздалой.

"А вы, рабы, сидите дома". Реакция соцсетей

Соцсети также обсуждают очередную "велюровую" вечеринку политика.

Заместитель главного редактора издания "Страна" Светлана Крюкова оставила следующее обращение к МВД по случаю рассекреченной информации.

"За репортаж по "велюровой вечеринке" Тищенко требую от МВД наградной пистолет!", - написала она в своем Telegram.

Журналист "Страны" Анастасия Товт припомнила Тищенко прошлогодний скандал с "Велюром" и нарекла нардепа "мастером спорта по велюровым граблям".

"Знакомьтесь! Мастер спорта по велюровым граблям - Николай Тищенко.

В первый карантин, когда все заведения были закрыты, он устроил "штаб" в своем ресторане "Велюр".

В четвертый карантин закатил на день рождения жены подпольную вечеринку в ресторане отеля Fairmont.

Если присмотреться, на видео у Николая уже видно шишку на лбу от регулярного соприкосновения с граблями", - написала Товт у себя в Facebook.

"Думаете, нельзя вляпаться два раза в один и тот же скандал?

Зря так думаете! Можно!

Доказано Николаем Тищенко, который прямо сейчас празднует др своей жены в какой-то гостинице", - написала блогер Алена Яхно у себя в Facebook.

"Говорят, что вечеринка, которую Тищенко закатил в гостинце “Fairmont” во время карантина, была в стиле "Великий Гэтсби".

Дейзи Барановская и Джей Тищенко аka Слуга народа.

Фицджеральд бы плакал", - пишет корреспондент "Страны" Юлия Корзун.

Известный ведущий Василий Апасов на фоне очередного скандала с нарушением карантина назвал Тищенко самым странным депутатом.

"Тищенко - это на моей памяти самый странный депутат", - написал он у себя в Telegram.

Известный "порохобот" Мирослав Олешко назвал нарушителей карантина "выродками".

"Все рестораны Киева терпят убытки.

И работают навынос. Локдаун. Клиники забиты, люди умирают ежедневно. Ресторан отеля Слуги народа Скичко открыт. Принимают банкет для жены Тищенка, кума Ермака. Празднуют, гуляют, едят, столы накрыты на сотню гостей - они же власть, боги. А вы, рабы, сидите по домам, без транспорта", - прокомментировал праздник Олешко.

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Теги: news, новости, Укриана, Тищенко, 7dniv, 7dnivinfo  
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