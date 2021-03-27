 

От Covid-19 в больнице Днепра умерла 11-летняя девочка, ее родители винят врачей и обратились в полицию

События Сегодня, 14:5259
От Covid-19 в больнице Днепра умерла 11-летняя девочка, ее родители винят врачей и обратились в полицию

В Днепре от последствий Covid-19 скончалась 11-летняя девочка - пациентка коронавирусного отделения областной детской клинической больницы.

У ребенка был сахарный диабет. Родители девочки подали заявление в полицию, поскольку считают, что смерть их дочери наступила из-за халатности медиков. В больнице это опровергают, сообщает "Информатор". 

"У пациентки была очень сложная хроническая патология - сахарный диабет. Сопутствующей патологией стал Covid-19. Но причина ее смерти - это сахарный диабет, поэтому коронавирус имеет здесь косвенное отношение. Информация о том, что ребенка якобы оставили под аппаратом без присмотра - это полное вранье и неправда", - заявил генеральный директор медучреждения Алексей Власов.

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Теги: news, новости, Украина, covid19, 7dniv, 7dnivinfo, Днепр  
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