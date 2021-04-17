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События Сегодня, 17:0956
На взятке в 2,5 млн грн поймали чиновника секретариата Кабмина

Чиновник из секретариата Кабинета Министров Украины вместе с подельником пойдет под суд за взятку в 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает и публикует соответствующее фото пресс-служба Офиса генпрокурора на своей странице в Facebook.

"Киевская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Секретариата Кабинета Министров Украины и финансового директора общества по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным расследования, в феврале 2020 года чиновник, привлекая директора общества как посредника, требовал от представителя подрядной организации 2,5 млн грн в качестве взятки "за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по восстановлению фасадов дома правительства и отзывов судебных исков к подрядчику".

В Генпрокуратуре напомнили, что согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

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