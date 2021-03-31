Кота-наркокурьера задержали в Панаме

В Панаме кот пытался пронести пакет с кокаином и марихуаной в тюрьму, однако его успели поймать охранники изолятора.

Об этом сообщает издание Riodoce со ссылкой на прокурора Эдуардо Родригеса.

По данным правоохранителей, кот пытался доставить наркотики в панамскую тюрьму "Нуэва-Эсперанса" в городе Колон. Вещества были спрятаны в мешочек, привязанный к шее животного, сообщает издание.

Кота поймали охранники, когда он пытался проникнуть за ограждение возле пожарной части.

По словам Родригеса, заключенные приманивают бездомных животных едой. Те привыкают, что их подкармливают в тюрьме, и начинают приходить регулярно, попутно выполняя роль курьеров.

Отметим, что это не первый подобный случай в тюрьме "Нуэва-Эсперанса". Ранее на горячем здесь попался голубь-наркокурьер. Родригес сообщил, что сотрудничает с фондами защиты животных. Всех пушистых "наркокурьеров" передают в приюты для животных.