От российской вакцины "Спутник V" на фоне дипломатического скандала отказалась Чехия

Чехия отказалась от поставок российской вакцины против коронавируса "Спутник V" и решила сосредоточиться на препаратах, одобренных Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

Это произошло на фоне скандала о возможной причастности российских спецслужб к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, заявил и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек, передает издание Lidovky.cz.

Гамачек согласился с утверждением советника президента Чехии Романа Примулы о том, что в стране более не стоит вопрос применения российского препарата.

"Единственная опция - сосредоточиться на вакцинах, которые прошли проверку и одобрены EMA (Европейским агентством лекарственных средств)", - заявил чиновник.