О закрытии уголовного дела заявил Стерненко

Обвиняемый в убийстве и получивший 7 лет за похищение человека Сергей Стерненко заявил, что полиция закрыла уголовное производство, касающееся покушения на него 1 мая 2018 года.

Тогда, как утверждает радикал, неизвестный стрелял ему в затылок из травматического пистолета.

О закрытии дела Стерненко написал в своем Телеграм-канале 19 апреля.

"Сегодня я узнал, что полиция закрыла уголовное производство по второму нападению на меня. Это дело о том, как утром 1 мая 2018 года мне стреляли в затылок, и я смог задержать нападавшего и передать его полиции", - написал "активист".

По его словам, полиция сразу же выкрала из дела телефон исполнителя преступления, а затем, после передачи дела в Службу безопасности Украины, было установлено, что к организации покушения был причастен тогдашний ведущий консультант Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

"На его авто исполнитель с еще одним сообщником Карбенюком должен был покидать место преступления. За эти 3 года сообщника даже не допросили. А Форостяк перевелся работать в коммунальное предприятие к Труханову. И подозрения не получил. И уже не получит", - утверждает Стерненко.

Он добавил, что суд не продлил срок расследования, поскольку следователь не обратился за соответствующим решением, а после не смог объяснить, почему не проводилось никаких следственных действий. В связи с этим дело было закрыто.

"Это произошло еще 01.11.2020, но я узнал только сегодня, потому что полез в реестр судебных решений. А полиция на мои ходатайства о предоставлении информации не отвечала", - пояснил Стерненко.