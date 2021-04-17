Прививать вакциной Pfizer начали в Киеве

В Киеве началась вакцинация от коронавируса препаратом компании Pfizer постояльцев и сотрудников интернатов для пожилых людей.

Об этом сообщается в Фейсбуке Киевской городской госадминистрации со ссылкой на директора Департамента здравоохранения Киева Валентину Гинзбург.

По словам Гинзбург, всего столица получила 4 680 доз этой вакцины. Ею будут привиты обитатели и работники 10 киевских муниципальных интернатов для престарелых и государственного учреждения "Госпиталь ветеранов войны МЗ Украины".

Процесс иммунизации обеспечивают две специально обученные для работы именно с вакциной Pfizer мобильные бригады киевских медиков.

Сегодня вакцинацию прошли 120 человек из Киевского гериатрического пансионата. Ревакцинация пройдет на 21-й день после первой прививки.

Всего с начала прививочной кампании от COVID-19 и до 19 апреля в Киеве вакцинированы 42 748 человек. В частности, это около 19 700 медицинских работников, 1 220 социальных работников, 5 092 человека в возрасте 80+ и другие. Сейчас столица удерживает первое место в стране по темпам вакцинации.