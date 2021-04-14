Встречу Путина и Байдена обсудили Патрушев и Салливан

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан провели телефонный разговор.

Они обсудили подготовку встречи президента США Джо Байдена и лидера РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ в понедельник, 19 апреля.

Патрушев и Салливан подчеркнули важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия по ядерной проблеме Корейского полуострова, ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Кроме того стороны обсудили проблемы, связанные с участием США и России в Договоре по открытому небу.

"Ещё одно свидетельство того, что Россия и США пусть и медленно, но вступают в диалог. Диалог не простой. Но диалог это не война, от шага к которой обе стороны, очевидно, все-таки пытаются отойти", - комментирует разговор телеграм-канал "Политика страны".

Также Патрушев заявил Салливану о недопустимости вмешательства США во внутренние дела РФ и ее союзников, на основании которых введены антироссийские санкциие.

В Совбезе РФ добавили, что стороны "несмотря на неконструктивные шаги США, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждили готовность к продолжению диалога".