Что будет с карантином для украинцев на майские и пасхальные праздники рассказал Степанов

В Украине на майские и пасхальные праздники будут действовать те же, что и сейчас ограничения действующего в стране адаптивного карантина.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24".

"Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности", - сообщил Степанов.

По его словам, в праздничные дни украинцы "должны придерживаться тех правил, которые у нас уже установлены".