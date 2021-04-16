Что будет с карантином для украинцев на майские и пасхальные праздники рассказал Степанов

В Украине на майские и пасхальные праздники будут действовать те же, что и сейчас ограничения действующего в стране адаптивного карантина.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в комментарии телеканалу "Украина 24".
"Я не анонсировал никаких особых режимов. Я говорил о том, что если регион будет находиться, например, на красном уровне опасности, то должны действовать все ограничения, которые есть в красном уровне опасности", - сообщил Степанов.
По его словам, в праздничные дни украинцы "должны придерживаться тех правил, которые у нас уже установлены".