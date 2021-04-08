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События Вчера, 22:3038
Жалобу на НАБУ от главы ОАСК Вовка принял ЕСПЧ к рассмотрению

Глава Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению поданную им в феврале жалобу на действия Национального антикоррупционного бюро Украины.

Об этом Вовк написал в своем Фейсбуке.

"Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению мою жалобу, поданную в феврале этого года о нарушениях Конвенции, допущенных действиями одного де-юре - правоохранительного, а де-факто - нарушающего право органа и начал соответствующую коммуникацию. Следует отметить, что ЕСПЧ уже немного знаком с "профессиональными" действиями и методами работы НАБУ, о чем Большая палата ЕСПЧ выносила решение еще в июле 2020 года. И оно - вовсе не в пользу украинского "антикоррупционного" органа", - сказано в записи Вовка.

Судья добавил, что одна из статей, о нарушениях которой осуществляет проверку ЕСПЧ, - это статья 18 Европейской конвенции о правах человека, которая на практике нечасто применяется судом. Текст статьи оговаривает пределы использования ограничений в отношении прав. "Ограничения, допускаемые в настоящей Конвенции в отношении указанных прав и свобод, не должны применяться для иных целей, нежели те, для которых они были предусмотрены", говорится в тексте статьи.

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Теги: news, новости, Украина, ЕСПЧ, 7dniv, 7dnivinfo, Вовк  
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