О безрезультатности переговоров "нормандских" советников заявили в России

Трехчасовые переговоры политических советников лидеров стран Нормандской четверки, состоявшиеся 19 апреля, закончились безрезультатно.

Об этом сообщают несколько агентств, а также издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники в российской делегации, близкие к переговорам.

По данным источников "Интерфакса" и РИА Новости, по инициативе российской стороны в первую очередь участники обсудили раздел кластеров о соблюдении перемирия. К обсуждению других содержащихся в кластерах вопросов урегулирования участники так и не приступили.

Собеседник агентства пояснил, что конкретные предложения Москвы о предотвращении эскалации обстрелов на Донбассе, а также способах привлечения к ответственности виновных натолкнулись на обструкцию со стороны Киева.

"Представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня", - сказал источник.

Он добавил, что позиции Франции, Германии и Украины свидетельствуют о явном стремлении к имитации и дальнейшему затягиванию переговорного процесса даже ценой жертв и разрушений в Донбассе.

Источник газеты "КоммерсантЪ" в российской делегации также говорит об отсутствии результата.

Вину он возложил на украинскую сторону, которая, "отказалась обсуждать предложения России".

Предложения, по его словам, касались "механизма предотвращения эскалации перестрелок", а также способов привлечения к ответственности виновных в нарушении перемирия. "Предложения натолкнулись на обструкцию со стороны Украины. А представители Германии и Франции вместо конкретных решений предложили безадресное декларативное политическое заявление о приверженности режиму прекращения огня в стиле, как выразился на переговорах Козак (Дмитрий Козак, заместитель главы администрации президента РФ - представитель Кремля во встрече), ''мы за все хорошее и против всего плохого'',— сообщил собеседник.

Также он спрогнозировал, что, судя по позиции Киева, на внеочередном заседании подгруппы по безопасности ТКГ во вторник подвижек не будет.

Ранее "Страна" приводила отчет Киева о результатах переговоров советников. Он был позитивным.

"Все стороны подтвердили свое стремление к соблюдению режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Главным ее (встречи советников - Ред.) вопросом стало обсуждение практических шагов, необходимых для соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Прозвучало интересное предложение провести следующую встречу политических советников непосредственно на линии разграничения с целью принятия необходимых решений в конкретных условиях.

Конкретные меры, которые бы могли усовершенствовать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня, политические советники поручили проработать в Подгруппе по безопасности ТКГ, соответствующее заседание которой запланировано на завтра, 10.00", - говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ.